إيلاف من الرباط: فاز الوداد البيضاوي المغربي، الأحد، بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، على ماميلودي صان داونز الجنوب أفريقي، بهدفين لواحد، لحساب ذهاب نهائي الدورة الأولى من الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وكان الفريق المغربي سباقًا للتسجيل عن طريق ريفالدو كوتزي مدافع صان داونز، الذي سجل ضد مرماه، بعد أن حول كرة زاحفة من رجل المهاجم المغربي منتصر لحتيمي إلى الشباك في حدود الدقيقة 42 من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، بدا الفريق الجنوب أفريقي أكثر حضورا ورغبة في التسجيل، الشيء الذي تأتى له، في حدود الدقيقة 75، من ضربة جزاء، عن طريق المحترف المغربي عبد المنعم بوطويل.





لاعبو ماميلودي صان داونز الجنوب أفريقي يحتفلون بهدفهم



وارتفع إيقاع اللقاء، في ظل نتيجة التعادل، مع إصرار واضح من الفريق المغربي على إضافة أهداف تسهل عليه مهمة لقاء الإياب، المقرر الأحد المقبل، على أرضية ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" ببريتوريا. وهو ما تأتى له في الدقيقة 79، بعد أن سجل له البديل أنس سرغات هدفا ثانيا.

وكاد رفاق العميد يحيى جبران أن يضيفوا هدفا ثالثا غير أن كرة المحترف الليبي حمدو الهوني ارتطمت بالعارضة.



لقاءات سابقة

وكان الفريق المغربي قد تخطى في دور نصف النهائي الترجي التونسي، فيما تجاوز الفريق الجنوب أفريقي الأهلي المصري.

ويعتبر الدوري الأفريقي لكرة القدم، من منافسات الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم (كاف)، وقد أنشأت بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا".

ومن الأهداف الرئيسية لهذه المنافسة، ضمان أن تكون جودة كرة القدم الأندية الأفريقية، تنافسية عالميًا وقابلة للتطبيق تجاريًا.





لاعبو الوداد المغربي يحتفلون بفوزهم



وسيتحصل المتوج بلقب الدوري الأفريقي لكرة القدم، على جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار، فيما ينال الوصيف 3 ملايين دولار، والمتأهلان إلى نصف النهائي 1,7 مليون دولار لكل فريق، كما ينال المشاركون إلى ربع النهائي 1 مليون دولار لكل فريق.

وشهدت الدورة الأولى من الدوري الأفريقي مشاركة ثمانية فرق، حيث مثلت أندية الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي منطقة الشمال الأفريقي، وأنيمبا النيجيري ومازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية المنطقة الوسطى الغربية، فيما مثلت فرق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي وسيمبا التنزاني منطقة جنوب وشرق القارة السمراء.