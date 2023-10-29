إيلاف من الرباط: اعلنت السلطات المغربية في اقليم السمارة بصحراء المغرب، أن أربعة انفجارات وقعت الليلة الماضية بمدينة السمارة، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة.



شظايا تطال أحد المحال التجارية في محيط الانفجار

وقائع

وأوضح وكالة الانباء المغربية أن الانفجارات طالت حي "لازاب"، وحي السلام، والحي الصناعي (انفجاران)، مضيفة أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى بالعيون، كبرى مدن الصحراء المغربية.

وذكرت الوكالة أن الشخص الثالث، الذي أصيب بجروح طفيفة، تمكن من العودة إلى منزله بعد تلقي الإسعافات الأولية في عين المكان، مشيرة إلى تسجيل أضرار مادية على مستوى منزلين.

وتابع المصدر ذاته أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية توجهت فور إشعارها إلى مكان الانفجارات.



في غضون ذلك، أعلن الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالعيون، في بيان، أنه جرى تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي، إثر تسجيل وفاة شخص و إصابة ثلاثة آخرين نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة.



بيان

وأضاف البيان أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينها حالتان حرجتان تم نقلهما للمستشفى بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية.



وخلص البيان إلى التأكيد على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون سيحرص على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.

اتهامات

ولم تعلن السلطات المغربية عن اسباب الهجمات حتى الان ولم توجه تهما الى جهة محددة، بيد ان وسائل إعلام مغربيات أشارت الى ان الهجمات قامت بها جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر.

وقال شهود عيان في السمارة في فيديوهات بثت على مواقع التواصل الاجتماعي ان الامر يتعلق بانفجارات ناتجة عن قذائف.



في السياق ذاته، قالت وسائل اعلام تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية ان وحدات من قوات الجبهة استهدفت مواقع القوات المغربية بقطاع المحبس، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وذكر بلاغ عسكري حمل رقم رقم 900 الصادر اليوم السبت، عن وزارة دفاع الجبهة ،ان قوات الجبهة استهدفت الجنود المغاربة بمنطقتي أكرارة الفرسيك والشيظمية، كما جرى استهداف القوات المغربية بمنطقة أميطير لمخينزة بقطاع المحبس.



وقال المصدر ذاته ان ميليشيات الجبهة ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة مواقع القوات المغربية بقطاعي السمارة والمحبس وبمناطق خنكة حورية و سبخة تنوشاد.

وجاءت هجمات السمارة عشية اعتماد قرار اممي، غدا الاثنين، بتمديد مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء "مينورسو" التي اوصى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بتمديدها لمدة عام.