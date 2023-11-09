الدار البيضاء (المغرب): استدعى مدرّب منتخب المغرب لكرة القدم وليد الركراكي الخميس لاعب وسط نيس الفرنسي سفيان ديوب للمرة الأولى، ضمن تشكيلة من 25 لاعباً تستعد لمواجهة إريتريا وتنزانيا في أول جولتين من تصفيات مونديال 2026.

وكان ديوب (23 عاماً)، المولود في تور الفرنسية لأب سنغالي وأم مغربية، قد حمل ألوان منتخبات الفئات العمرية لفرنسا، بعد اللعب مع موناكو الذي أعاره لسوشو، ثم نيس متصدّر الدوري الفرنسي راهناً بدءاً من 2022.

وعن استدعائه ديوب، قال الركراكي في مؤتمر صحافي بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء "يتصدّر الدوري الفرنسي حالياً مع نيس وكان لاعباً دولياً في الفئات العمرية لفرنسا. هو لاعب موهوب، قادر على اللعب في الوسط، الأجنحة والمركز الرقم 10. بمقدوره اللعب لعدّة دول لكنه اختار المغرب".

أضاف مدرّب المنتخب الذي حقق إنجازاً رائعاً في مونديال قطر 2022 عندما أصبح أول إفريقي يبلغ نصف النهائي "اتخذ قرراه منذ فترة. عانى سفيان إصابات من قبل ولم يكن بمقدوره الانضمام لصفوفنا.. من الجيد أن ينضم إلى المجموعة ويحتك معها قبل كأس إفريقيا. يستحق اليوم أن يكون معنا".

وفيما من المقرر أن يواجه المغرب إريتريا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في الملعب الكبير في أكادير، تحدّث الركراكي عن امكانية انسحاب الخصم "حتى الآن لم نحصل على تأكيد رسمي من فيفا حول الغائها رغم ان الاصداء التي لدينا تدل على التأجيل. لكن في اللحظة الاخيرة قد نُبلّغ بخوض المباراة".

ويلتقي المغرب مع تنزانيا في 21 الجاري على ملعب بنجامان مكابا، ضمن مجموعة خامسة تضمّ أيضاً زامبيا والكونغو والنيجر.

واضاف الركراكي "اخترت 25 لاعباً فيما كانت العادة دعوة 26 أو 28 لاعباً، نظراً لاعتماد 23 لاعبا في التصفيات. لدينا بين 40 و50 لاعبا قادرون على الدخول في اللائحة النهائية لكأس إفريقيا".

ووزّعت المنتخبات الـ54 إلى تسع مجموعات من ستة، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، فيما تخوض أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني ملحقاً لتحديد المنتخب الذي يخوض الملحق الدولي.

وفي ما يلي القائمة:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي)، منير المحمدي (الوحدة السعودي)، مهدي بنعبيد (الجيش الملكي)

الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، نايف أكرد (وست هام الإنكليزي)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني)، غانم سايس (الشباب السعودي)، يونس عبد الحميد (رينس الفرنسي)، يحيى عطية الله (الوداد)، عبد الكبير عبقار (ألافيس الإسباني)، أيوب العملود (الوداد)

الوسط: أمير ريتشاردسون (رينس الفرنسي)، عز الدين أوناحي (مرسيليا الفرنسي)، سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، بلال الخنوس (غنك البلجيكي)، يحيى جبران (الوداد)، إسماعيل الصيباري (أيندهوفن الهولندي)