تورينو (إيطاليا): استهل الإيطالي يانيك سينر المصنف رابعا عالميا بطولة ايه تي بي الختامية لموسم كرة المضرب في تورينو الإيطالية بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6 4 و6 4 الأحد ضمن منافسات المجموعة الخضراء.

واحتاج سينر (22 عاما) على أرضه وبمواكبة جماهيرية غفيرة إلى ساعة و25 دقيقة لحسم اللقاء لصالحه، ليحقق فوزه الثالث عليه مقابل 5 هزائم.

في المجموعة الاولى، كسر الإيطالي ارسال تسيتسيباس المتوج باللقب في 2019، والنتيجة 2 2، وتابع تفوقه حتى النهاية.

ومع بداية المجموعة الثانية، كسر الإيطالي مجددا ارسال اليوناني السادس عالميا وتقدم 1 0، في حين لم يتمكن الاخير من مجاراة سرعة منافسه.

ومع تقدمه 2 0، حصل سينر على 3 كرات لكسر ارسال تسيتسيباس، إلا ان الاخير قاوم للبقاء في أجواء اللقاء من دون أن يتمكن من قلب المعادلة، ليحسم الإيطالي المجموعة فالمباراة لصالحه في ثاني مشاركة له في بطولة ايه تي بي الختامية.

قال سينر "كان هدفي هذا الموسم ان اخوض بطولة ايه تي بي الختامية على أرضي، وأنا أحقق أقصى استفادة من ذلك. لقد قدّمت مباراة أولى جيدة".

المباراة الثانية

وتقام لاحقا المباراة الثانية في المجموعة بين المخصرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب والمصنف أوّل عالمياً الدنماركي هولغر رونه.

ويسعى ديوكوفيتش (36 عاما) إلى إحراز لقبه السابع في البطولة الختامية التي تجمع افضل ثمانية لاعبين خلال الموسم.

كما يضع نصب عينيه انهاء الموسم الثامن في مسيرته الزاخرة متصدراً لتصنيف اللاعبين المحترفين، وبلوغ الأسبوع الـ400 في الصدارة، حيث يحتاج لفوز واحد فقط في تورينو.

وتضم المجموعة الثانية الحمراء كلا من الإسباني كارلوس ألكاراس والروسيين دانييل مدفيديف وأندري روبليف والألماني ألكسندر زفيريف.

وتقام مباريات دور المجموعات بين الأحد والخميس، نصف النهائي الجمعة والسبت والنهائي في التاسع عشر من الشهر الجاري.

ويحصل بطل الدورة على جائزة قد تصل إلى 4.8 مليون دولار، بحال فوزه في جميع مبارياته.