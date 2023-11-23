ابوظبي : يتنافس فريقا فيراري ومرسيدس على وصافة الصانعين في التحدي الأخير في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد عندما يخوضان غمار المرحلة الثانية والعشرين الاخيرة في جائزة أبوظبي الكبرى في الأيام الثلاثة المقبلة، وذلك بعدما حسم الهولندي ماكس فيرستابن وفريقه ريد بول اللقبين العالميين لفئتي السائقين والصانعين.

فيراري أم مرسيدس خلف ريد بول؟

بعيدًا عن فريق ريد بول الذي يواصل رحلته المنفردة بفضل سائقه "القياسي" فيرستابن، ستدور المعركة على المركز الثاني بين مرسيدس وفيراري.

ويتقدم فريق "السهام الفضية" (392 نقطة) بأربع نقاط على سكوديريا (388)، وهو فارق ضئيل جدا بالنظر الى النقاط المتنافس عليها في المرحلة الاخيرة والبالغة 44 نقطة.

وتبدو الأفضلية لفيراري لأنه منذ التحسينات التي تم إجراؤها في بداية أيلول/سبتمبر الماضي على سيارتيه، حلّ فريق "الحصان الجامح" أمام مرسيدس بشكل منتظم، حيث حصد معدل 24.4 نقطة في نهاية كل مرحلة مقارنة بـ17.1 نقطة لمنافسه الألماني.

وأقرّ النمسوي توتو وولف مدير الحظيرة الالمانية بذلك قائلا "لقد أظهروا مستوىً جيدًا مؤخرًا، لكننا نعلم أننا لم نصل إلى الحد الأقصى من أدائنا في السباقات القليلة الماضية".

من ناحيته، أشاد الفرنسي فريديريك فاسور مدير فيراري بالأداء الرائع لسائقيه شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس جونيور في جائزة لاس فيغاس الكبرى الأحد الماضي عندما أنهيا السباق في المركزين الثاني والسادس تواليا، لكنه بدا حذرا خلال حديثه عن جائزة أبوظبي.

وقال "نحن نعرف سيارتنا جيدًا ونعلم أنها لن تكون أكثر تنافسية في أبوظبي كما كانت الحال في لاس فيغاس (...). أصغر التفاصيل يمكن أن تصنع الفارق وكل نقطة لها أهميتها".

ويشهد السباق الليلي المقرر على حلبة مرسى ياس في أبوظبي معركة أخرى تتعلق بالمركز الرابع بين ماكلارين وأستون مارتن.

وسيحاول فريق ماكلارين صاحب 284 نقطة الحفاظ على مركزه أمام أستون مارتن (273)، وهو المركز الذي انتزعه بفضل عودته المذهلة منذ جائزة بريطانيا الكبرى في آب/أغسطس الماضي على حساب التراجع الواضح لفريق أستون مارتن الذي كان أكثر كفاءة في بداية الموسم بفضل سائقه الاسباني المخضرم فرناندو ألونسو (42 عاما).

ونجح فريق ماكلارين في العودة الى منصة التتويج بفضل التحسينات التي تم إدخالها على سيارته التي واجهت صعوبة كبيرة في بداية العام.

وسيكون الرهان كبيرا على انهاء الموسم في المركز الرابع لأن الترتيب النهائي يحدد حصة الإيرادات التي تدفعها إدارة الفورمولا واحد الى الفرق حيث تزيد مكافآتها كلما تم تصنيفها بشكل أفضل.

فيرستابن لتعزيز ارقامه القياسية

بعد خمسة أيام فقط من فوزه في لاس فيغاس، سيجلس فيرستابن خلف مقود سيارته ريد بول للمرة الأخيرة هذا العام بهدف تحقيق انتصار آخر لتعزيز رقمه القياسي في عدد الانتصارات.

وسيكون بطل العالم في الاعوام الثلاثة الاخيرة مرهقا على غرار بقية السائقين بسبب فارق التوقيت والرحلة الطويلة من لاس فيغاس الى العاصمة الاماراتية بعد أربعة سباقات متتالية في الأميركيتين الشمالية والجنوبية.

كان فوز فيرستابن في شوارع لاس فيغاس هو الثامن عشر في 21 سباقًا هذا الموسم والثالث والخمسين في مسيرته، فعادل رقم سائق ريد بل السابق الالماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات، في عدد الانتصارات في بطولة العالم.

كما عزز فيرستابن رقمه القياسي بالصعود الى منصة التتويج للمرة العشرين في موسم واحد، رافعاً رصيده في صدارة الترتيب العام الى 549 نقطة، بفارق شاسع عن زميله بيريس الذي حل ثالثا في لاس فيغاس وضمن وصافة بطولة العالم (273) على حساب سائق مرسيدس لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات.

وساهم فيرستابن وبيريس في تعزيز ريد بول المتوج بلقب الصانعين، لصدارته بفارق قياسي لم يسبق لاي فريق تحقيق وذلك بأكثر من 400 نقطة عن أقرب مطارديه مرسيدس (822 نقطة مقابل 392).

وسيسعى فيرستابن الى فض الشراكة مع فيتل والانفراد بالمركز الثالث خلف الألماني مايكل شوماخر (91 انتصارًا) وهاميلتون الذي ضمن المركز الثالث في الترتيب هذا الموسم (103).