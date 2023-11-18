لاس فيغاس (الولايات المتحدة): سجّل سائق فيراري شارل لوكلير أسرع زمن في التجارب الرسمية لجائزة لاس فيغاس الأميركية الكبرى السبت، وسينطلق من المركز الأول في سباق الأحد ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد.

وسجّل ابن إمارة موناكو أسرع لفة بزمن 1:32.726 دقيقة، أمام زميله الإسباني كارلوس ساينس جونيور (1:32.770) لكن الأخير سينطلق متأخراً من المركز الثاني عشر بعد تعرضه لعقوبة ارجاع عشرة مراكز، اثر اجرائه اصلاحات على سياراته بعد اصطدامه بغطاء للصرف الصحي الخميس ما أدى إلى أضرار بالهيكل الأحادي والمحرك والبطارية.

عقوبة ستمنح الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) الذي يكتسح خصومه هذا الموسم وضمن لقب بطولة العالم للمرة الثالثة توالياً، فرصة الانطلاق من المركز الثاني بعد تسجيله 1:33.104 د.

لوكلير

وهذه المرة الخامسة هذا الموسم ينطلق لوكلير (26 عاماً) من المركز الأول والثالثة والعشرون في مسيرته.

قال لوكلير "أنا سعيد طبعاً، في أول سباق في لاس فيغاس (كانت نسختا 1981 و1982 تحت اسم جائزة سيزار بالاس الكبرى). هذا حدث رائع. انا خائب نوعاً من الفترة الثالثة، لم أقم بعمل سوبر لكن كان كافياً للانطلاق من المركز الاول. سنحاول القيام بكل شيء للفوز هنا".

راسل

وسينطلق من الخط الثاني البريطاني جورج راسل (مرسيدس) والفرنسي بيار غاسلي (ألبين)، فيما أقصي المكسيكي سيرخيو بيريس (ريد بول) والبريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)، ثاني وثالث الترتيب العام للسائقين، من فترة التجارب الثانية.

ويُقام السباق مساء السبت الساعة العشرة بالتوقيت المحلي (06,00 ت غ).

وجائزة لاس فيغاس هي قبل الأخيرة قبل ختام الموسم في أبوظبي الأسبوع المقبل.

وسبق لفيرستابن ان فاجأ الجميع بتصريح محبط واصفاً السباق بأنه "استعراضي بنسبة 99 بالمئة".

وقال فيرستابن الأربعاء "إنه سباق استعراضي بنسبة 99 بالمئة ورياضي بنسبة واحد بالمئة".