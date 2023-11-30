بيرغامو (إيطاليا): بات أتالانتا الإيطالي أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوربا ليغ" في كرة القدم بتعادله مع ضيفه سبورتنغ البرتغالي 1 1 الخميس في برغامو في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل جانلوكا سكاماكا (23) هدف أتالانتا، والإنكليزي ماركوس إدواردز (56) هدف سبورتنغ.

وضمن أتالانتا صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر بعدما رفع رصيده الى 11 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام سبورتنغ الذي ضمن الوصافة وبالتالي خوض الملحق ضد أحد أصحاب المركز الثالث في مسابقة دوري أبطال أوروبا مستغلا خسارة شتورم غراتس النمسوي الثالث أمام ضيفه راكوف تشيستوخوفا البولندي 0 1 سجله الاكوادوري جون ييبواه في الدقيقة 81.

وتفوق أتالانتا على سبورتنغ في المواجهتين المباشرتين بعدما كان تغلب عليه 2 1 في الجولة الثانية في لشبونة، وبالتالي لن يتمكن سبورتنغ من انتزاع الصدارة من اتالانتا لو فاز في الجولة الاخيرة وخسر الفريق الايطالي.

ويتأهل متصدرو المجموعات الثماني مباشرة إلى ثمن النهائي، ويخوض اصحاب المركز الثاني ملحقا بمواجهة الفرق صاحبة المركز الثالث في دور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما ينتقل أصحاب المركز الثالث في "يوروبا ليغ" الى خوض ملحق مع أصحاب المركز الثاني في مسابقة كونفرنس ليغ من أجل بلوغ ثمن نهائي الأخيرة.

وخطا وست هام يونايتد الانكليزي خطوة كبيرة نحو بلوغ ثمن النهائي بفوزه القاتل على مضيفه باتشكا توبولا 1 0 سجله التشيكي توماس سوتشيك في الدقيقة 89.

صدارة

وعزز وست هام موقعه في صدارة المجموعة الاولى برصيد 12 نقطة بفارق المواجهة المباشرة أمام مطارده المباشر ومنافسه على بطاقة ثمن النهائي فرايبورغ الالماني الذي أكرم وفادة ضيفه أولمبياكوس اليوناني بخماسية نظيفة.

وحسم الفريق الألماني نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله أربعة أهداف بينها ثلاثية للمهاجم الدولي النمسوي ميكايل غريغوريتش في الدقائق 3 و8 و36، وأضاف الفرنسي كيليان سيلديليا الرابع (42).

وختم الياباني ريتسو دوان المهرجان بالهدف الخامس (77).

ويلتقي وست هام وفرايبورغ في قمة نارية في لندن في الجولة السادسة الاخيرة في 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل، حيث يحتاج الفريق الانكليزي الى التعادل فقط كونه فاز على الفريق الالماني 2 1 في فرايبورغ في الجولة الثانية، فيما يتعيّن على الاخير الفوز كي يحسم الصدارة وبطاقة ثمن النهائي.

وضمن برايتون الانكليزي خوض الملحق على الاقل بفوزه على مضيفه أيك أثينا اليوناني 1 0 سجله البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 55.

وأكمل أيك أثينا المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه الصربي مييات غاتشينوفيتش لتلقيه الانذار الثاني (65).

وانتزع برايتون صدارة المجموعة الثانية مؤقتا برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين امام مرسيليا الفرنسي الذي يستضيف أياكس أمستردام الهولندي لاحقا.

وانعش سبارتا براغ التشيكي اماله في المنافسة على وصافة المجموعة الثالثة على الاقل عندما تغلب على ريال بيتيس الاسباني 1 0 سجله السلوفاكي لوكاس هاراسلين في الدقيقة 54.

وعزز سبارتا براغ موقعه في المركز الثالث برصيد سبع نقاط بفارق المواجهتين المباشرتين خلف رينجرز الاسكتلندي الذي يملك فرصة انتزاع الصدارة في حال فوزه على أريس ليماسول القبرصي لاحقا.

وتجمد رصيد ريال بيتيس عند تسع نقاط في الصدارة.

كما وضع رين قدما في ثمن النهائي بفوزه على مضيفه مكابي حيفا الاسرائيلي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها مارتان تيرييه (29) والجزائري أمين غويري (47) والسويسري فابيان ريدر (90+3).

وهو الفوز الثالث تواليا لرين والرابع في دور المجموعات فعزز موقعه في الصدارة برصيد 12 نقطة بفارق ست نقاط امام مطارده المباشر فياريال الاسباني الذي يستضيف باناثينايكوس اليوناني لاحقا.

ويملك فياريال ومكابي حيفا مباراة مؤجلة سيخوضانها الاربعاء المقبل.