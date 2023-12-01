برلين: يستقبل باير ليفركوزن ضيفه بوروسيا دورتموند الجريح الأحد ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم، متسلحاً بنتائجه المذهلة منذ بداية الموسم حيث حافظ على سجله خالياً من الخسارة ولم يهدر سوى نقطتين فقط.

ويتصدر ليفركوزن ترتيب الفرق برصيد 34 نقطة بعد 12 مرحلة، متقدماً بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ حامل اللقب و10 نقاط عن دورتموند وصيف النادي البافاري في الموسم الماضي بفارق الأهداف.

ولم يكتف ليفركوزن بنتائجه المحلية حيث حقق 8 انتصارات توالياً، اذ يتألق أيضاً على الصعيد القاري بعدما ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بسجل خال من الخسارة. كما حقق 14 فوزا تواليا في مختلف المسابقات والثامن عشر في 19 مباراة خاضها حتى الآن دون خسارة.

ألونسو

وفي وقت أثنى كثر على الإسباني تشافي ألونسو مدرب ليفركوزن الذي منح الجماهير أمل الفوز بلقب الدوري للمرة الاولى في تاريخه، إلا أن سياسة النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية ساهمت بدورها في النجاحات المذهلة في كافة المسابقات.

استفاد ليفركوزن من الاموال التي حصل عليها من بيع مهاجمه الفرنسي موسى ديابي لأستون فيلا الانكليزي، للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور بونيفايس من أونيون برلين، والجناح يوناس هوفمان من بوروسيا مونشنغلادباخ ولاعب الوسط السويسري غرانيت تشاكا (أرسنال الانكليزي)، بينما انضم المدافع الإسباني أليكس غريمالدو من بنفيكا البرتغالي في صفقة مجانية.

وأشاد ألونسو بـ "الذكاء الكروي" للصفقات الصيفية، وقال لوكالة فرانس برس ووسائل إعلام أخرى "كنا نعلم أنه سيكون لها تأثير فوري تقريبا على اسلوبنا".

وتابع "لقد تعاقدنا مع لاعبين استراتيجيين للغاية لمنحنا الاستقرار.. لنكون أكثر كفاءة وثباتا. وهذا يمنحك إمكانية أن تكون أكثر انتظاما في الدوري الألماني".

وكمكافأة لهذه الصفقات الناجحة، تم تمديد عقد مهندس نافذة الانتقالات الصيفية المدير الرياضي الحالي ولاعب الوسط السابق سايمون رولفس حتى عام 2028 الثلاثاء.

قال رولفس الذي دافع عن قميص باير ليفركوزن خلال 377 مباراة إن فريقه "اكتسب جودة هائلة" وابدى فخره بالتوسع في "نادي حديث متطلب ومتعطش لتحقيق النجاح".

وتحضيرا للمواجهة المحلية أراح ليفركوزن "مايسترو" خط الوسط فلوريان فيرتس في الفوز على هاكان السويدي 2 0 في "يوروبا ليغ" الخميس.

دورتموند

في المقابل، ومنذ إغلاق باب سوق الانتقالات، ذكرت وسائل إعلام محلية أن دورتموند رفض الرباعي المنضم إلى ليفركوزن في الصيف، باستثناء هوفمان الذي قضى فترتين سابقتين في ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

كما تزايدت الانتقادات اللاذعة لدورتموند، خاصة بعد تعاقده مع فيليكس نميشا (فولفسبورغ سابقا) ولاعب الوسط النمسوي مارسيل سابيتسر (بايرن ميونيخ) والمدافع الجزائري رامي بن سبعيني (مونشنغلادباخ) الذين أظهروا مستوى غير مبال وفشلوا في سد الفجوة التي خلفها رحيل النجم الشاب الإنكليزي جود بيلينغهام إلى ريال مدريد الإسباني.

ويدرك دورتموند جيداً أهمية الفوز على ليفركوزن اذ في حال خسارته فالى جانب فقدانه التواصل مع متصدري الدوري، سيخسر على عدة جبهات.

وإلى جانب لايبزيغ، المتوج بالكأس المحلية في العامين الماضيين، اعتُبر دورتموند الفريق الأكثر تأهيلا لتحطيم هيمنة بايرن ميونيخ على لقب "بوندسليغا" في المواسم الـ 11 الأخيرة، مما يجعل ليفركوزن المتفجر في لباس "صياد بايرن" ويشكّل مشكلة بالنسبة للزوار الأحد.

قال ماتس هوملس مدافع دورتموند الثلاثاء قبيل لقاء ليفركوزن "هذه هي المهمة الأكثر صعوبة في ألمانيا في الوقت الحالي".

وتابع "يجب علينا أن نبقي اقدامنا على الأرض".

بايرن يسعى للصدارة

وسيكون بايرن ميونيخ أمام فرصة الارتقاء إلى الصدارة في حال خروجه بالنقاط الثلاث أمام ضيفه أونيون برلين وصيف القاع (7 نقاط) السبت، وبانتظار أن يقدّم له دورتموند هدية ثمينة في اليوم التالي.

كما يسعى بطل ألمانيا لتحقيق فوزه السابع توالياً في الدوري في سلسلة اسقط خلالها دورتموند برباعية نظيفة في المرحلة العاشرة، ودك شباك دارمشتات بثمانية أهداف قبلها بمرحلة.

ويخوض النادي البافاري على ملعبه مباراة سهلة على الورق أمام أونيون برلين، علما ان الاخير لم يسبق له أن فاز على النادي البافاري لكنه فرض عليه التعادل في ثلاث من ثماني مباريات بالنتيجة ذاتها (1 1).

ويتوجب على نادي العاصمة برلين الذي اهتزت شباكه 27 مرة في 12 مباراة، أن يوقف خطورة الوافد الجديد من توتنهام المهاجم الانكليزي هاري كاين متصدر ترتيب الهدافين مع 18 هدفاً.

ثنائي هجومي مرعب في شتوتغارت

ويعوّل شتوتغارت الثالث مع 27 نقطة على مهاجمه الغيني سيرهو غيراسي الذي من المتوقع أن يشارك أمام الضيف فيردر بريمن السبت أساسياً للمرة الاولى منذ تشرين الأول/أكتوبر، بعد عودته من إصابة في أوتار الركبة.

أبهر المهاجم البالغ 27 عاماً الجميع في بداية الموسم حيث سجل 15 هدفا في 10 مباريات، بمعدل مذهل بلغ هدفا واحدا لكل 46 دقيقة.

ولم تحدّ الإصابة من تفوق غيراسي، حيث دخل مهاجم غينيا المولود في فرنسا كبديل ليسجل ركلة الجزاء الحاسمة في الفوز على دورتموند 2 1 في المرحلة الحادية عشرة.

وفي غيابه، تألق دينيس أونداف المعار من برايتون الانكليزي وسجل ستة أهداف في مبارياته الست الماضية.