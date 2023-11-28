برلين: أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم الثلاثاء، أن حارس مرماه المخضرم مانويل نوير وقع على عقد جديد يبقيه في النادي حتى عام 2025.

وانضم نوير البالغ من العمر 37 عاماً إلى صفوف الفريق البافاري في عام 2011 قادما من شالكه قبل أن يتم تعيينه قائدا للفريق بعد ست سنوات.

وعاد نوير الى الملاعب اواخر تشرين الاول/أكتوبر الماضي بعد غياب نحو عام جراء تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى خلال ممارسته رياضة التزلج عقب خروج منتخب بلاده من الدور الاول لمونديال قطر.

نوير

وقال نوير في بيان للنادي: "أنا سعيد بالبقاء في بايرن ميونيخ لمدة عام آخر".

وأضاف "بعد إصابتي الطويلة، عدت بكامل طاقتي. إنه أمر ممتع جدا بالنسبة لي أن أكون على أرض الملعب مع هذا الفريق".

وفاز نوير بألقاب عدة مع بايرن ميونيخ أبرزها دوري أبطال أوروبا ومونديال الاندية مرتين (كلاهما في 2013 و2020) والدوري المحلي 11 مرة والكأس المحلية 5 مرات بالإضافة إلى كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا.

كما وافق الحارس الثاني سفن أولرايش على عقد جديد في سن الخامسة والثلاثين.