برلين: استعاد باير ليفركوزن صدارة ترتيب الدوري الالماني لكرة القدم بعد يوم واحد من بوروسيا دورتموند، وذلك اثر تغلبه على مضيفه فولفسبورغ 2 1 السبت في المرحلة الثامنة التي شهدت انتصارات لفرق الطليعة كافة حيث تغلب شتوتغارت على اونيون برلين 3 0 وبايرن ميونيخ حامل اللقب على ماينتس 3 1.

وسجّل هدفي ليفركوزن كل من الهولندي جيريمي فرمبونغ (13) والاسباني أليكس غريمالدو (62)، فيما سجل الفرنسي ماكسانس لاكروا (41) الهدف وحيد لاصحاب الارض.

على ملعب فولكسفاغن أرينا، أظهر ليفركوزن مجددا علو كعبه هذا الموسم، وعاد بفوز ثمين امام منافس عنيد على ارضه لم يخسر اي مباراة بيتية قبل هذا اللقاء.

وحقّق ليفركوزن فوزه السابع هذا الموسم من اصل 8 مباريات، من دون ان يتلقى بعد اية خسارة والرابع تواليا.

وعموماً، حقق باير ليفركوزن 10 انتصارات في 11 مباراة في مختلف المسابقات منذ مطلع الموسم الحالي.

وأعاد باير ليفركوزن بقيادة المدرب الاسباني الشاب تشابي ألونسو الامور الى نصابها رافعا رصيده الى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة امام مطارده المباشر شتوتغارت الفائز على مضيفه أونيون برلين الجريح 3 0، ونقطتين أمام دورتموند الذي كان انتزع الصدارة بتغلبه على فيردر بريمن 1 0 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وتقدم ليفركوزن مبكرا عن طريق فرمبونغ من هجمة مرتدة اثر تمريرة من النيجيري فيكتور بونيفاس سددها الهولندي من مسابقة قريبة في الزاوية العليا (13).

وأدرك فولفسبورغ التعادل قبل نهاية الشوط الاول من ركلة ركنية وصلت الى قدمي لاكروا داخل المنطقة القريبة من المرمى وأسكنها في الزاوية المنخفضة (41).

وانتظر الضيوف الشوط الثاني لاستعادة التقدم وهذه المرة تحوّل فرمبونغ الى ممرر بعدما هيأ كرة الى غريمالدو الذي لم يتردد في التسديد في منتصف المرمى (62).

غيراسي يحقق الانجاز ويٌصاب

وعلى ملعب "ستاديون أن در ألتن فورستيري"، عاد شتوتغارت بفوز ثمين على حساب اونيون برلين الجريح ورابع الموسم الماضي بثلاثية نظيفة واستعاد المركز الثاني.

وافتتح الغيني سيرهيو غيراسي التسجيل لشتوتغارت (16) رافعا رصيده الى 14 هدفا في صدارة لائحة الهدافين قبل ان يضيف الكونغولي سيلاس مفومبا (81) ودينيس اونداف (88) الهدفين الآخرين.

وأصبح غيراسي ثاني لاعب هذا القرن في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا يسجل 14 هدفًا في أول ثماني مباريات، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد الاسباني في موسم 2014 2015 (سجّل رونالدو 15 هدفًا في 8 مباريات ذاك الموسم) حسب "أوبتا" للإحصائيات الرياضية. الا انّ المهاجم الغيني خرج قبل مرور نصف ساعة على اللقاء بسبب الاصابة.

وحقّق شتوتغارت فوزه السادس تواليا والسابع هذا الموسم عندما تغلب على أونيون برلين مفاجأة الموسم الماضي وصاحب النتائج المخيبة هذا الموسم بتلقيه الهزيمة السادسة تواليا في الدوري والثامنة في مختلف المسابقات.

وتجمد رصيد أونيون برلين عند ست نقاط في المركز الرابع عشر وذلك قبل مواجهة نابولي الايطالي في الجولة الثالث لدور المجموعات في مسابقة دوري ابطال اوروبا الثلاثاء.

بايرن يبقى قريبًا

وبدوره استعاد بايرن ميونيخ المركز الثالث وأبقى على فارق النقطتين اللتين تفصلانه هن ليفركوزن بفوزه الكبير على مضيفه ماينتس 3 1.

وحقّق الفريق البافاري فوزه الثالث تواليًا رافعا رصيده الى 20 نقطة في المركز الثالث بفارق الاهداف عن دورتموند الرابع.

وضرب بايرن ميونيخ بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين في مدى 16 دقيقة، فافتتح التسجيل عبر المهاجم الدولي الفرنسي كينغسلي كومان اثر تمريرة من لوروا سانيه في الدقيقة 11، ثم أضاف الثاني بعد خمس دقائق بواسطة المهاجم الدولي الإنكليزي هاري كاين بعد تمريرة من لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا (16).

وهو الهدف التاسع لكاين مع النادي البافاري في الدوري منذ انتقاله الى صفوفه قادما من توتنهام، فعزز موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين.

وقلص المدافع الفرنسي أنتوني كاسي الفارق لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، لكن غوريتسكا أعاده إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث للنادي البافاري مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة من جمال كوسيالا (59).

ولا يزال بايرن بلا اي خسارة في الدوري هذا الموسم على غرار باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند، ويشكّل فوزه افضل استعدادا لمواجهة مضيفه غلطة سراي التركي الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال اوروبا.

فوز كبير للايبزيغ

وحقّق لايبزيغ ثالث الموسم الماضي فوزا كبيرا على حساب مضيفه دارمشتات 3 1.

وسجّل البلجيكي إيكوما لويس أوبيندا (1 و72) والسويدي إميل فورسبرغ (24) اهداف لايبزيغ، فيما سجل لاصحاب الارض توبياس كيمبي (32 من ركلة جزاء).

ورفع لايبزيغ الذي حقق فوزه الخامس هذا الموسم والاول بعد تعادلين متتاليين، رصيده الى 17 نقطة في المركز الخامس.