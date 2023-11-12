ميونيخ: قاد المهاجم الدولي الانكليزي هاري كاين فريقه بايرن ميونيخ حامل اللقب لانتزاع الصدارة مؤقتاً بعدما سجّل ثنائية جديدة أسهمت في الفوز على ضيفه هايدنهايم بنتيجة 4 2، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم السبت.

وجاء فوز الفريق البافاري في ربع ساعة الأخيرة بعدما كانت النتيجة متعادلة 2 2 حيث تقدم كاين بهدفين لبطل ألمانيا (14 و44) قبل أن يعادل تيم كلاينديست (67) ويان نيكلاس بيستي (70) النتيجة للضيوف.

وانتزع فريق المدرب توماس توخل التقدم من جديد عبر البرتغالي رافايل غيريرو (72) قبل أن يحسم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ فوز فريقه بهدف رابع (85).

ورفع بايرن رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول مؤقتًا بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الذي يلعب بمواجهة أونيون برلين الأحد.

وقال توماس مولر بعد المباراة "لقد كانت مباراة متغيرة، في مرحلة ما سيطرنا على الأمور، ثم لم نفعل ذلك، ثم فعلنا ذلك مرة أخرى".

وأضاف "الأمر الجميل هو أننا تمكنا من الرد، وأننا تمكنا من التحول إلى سرعة أعلى".

وتابع "لقد أوصلنا الفوز إلى صدارة الترتيب، وآمل أن يهدر ليفركوزن نقاطًا في وقت ما".

كاين القياسي

كما رفع كاين رصيده من الأهداف إلى 17 من 11 مباراة في صدارة هدّافي الدوري الألماني مسجلاً رقماً قياسياً حيث تجاوز مهاجم بايرن السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجّل 16 هدفًا في 11 مباراة. كما تجاوز كل من نيكلاس فولكروغ والفرنسي كريستوفر نكونكو اللذين تشاركا صدارة هدافي البوندسليغا بـ16 هدفًا مع نهاية الموسم بأسره.

وقال نجم توتنهام السابق كاين بعد المباراة "أنا أستمتع بالأمر".

ولم يهدر كاين أي وقت لافتتاح التسجيل بعدما استدار على نفسه وسدّد مباشرة في المرمى بعد مرور 14 دقيقة، قبل ان يضاعف النتيجة قبل وقت قليل من نهاية الشوط الاول من كرة رأسية اثر ركلة ركنية (44).

وتمكن الضيوف من معادلة النتيجة في غفلة من الشوط الثاني وذلك في غضون اربع دقائق، عن طريق كلاينديست (66) ثمّ يان نيكلاس (70)،

وبعد دقائق من التذبذب، استعاد بايرن عافيته، حيث سجّل مدافع دورتموند السابق، غيريرو، هدفه الاول بقميص فريقه الجديد، قبل ان يؤكد تشوبو موتينغ فوز بطل ألمانيا 32 مرة بهدف رابع قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الاصلي.

دورتموند يبتعد عن الصدارة

من جهة أخرى، انتزع شتوتغارت فوزًا صعبًا على حساب ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 2 1 في قمة المركز الثالث.

وبعدما افتتح فولكروغ التسجيل لمصلحة دورتموند (36) عادل دينيز أونداف النتيجة لمصلحة اصحاب الارض بعد ست دقائق (42) قبل ان يمنح الغيني سيرهو غيراسي هدف الفوز لفريقه في مباراته الاولى بعد العودة من الاصابة (83 من ركلة جزاء) حيث دخل كبديل في الشوط الثاني.

وغاب غيراسي الذي سجّل هدفه الـ 15 هذا الموسم من تسع مباريات، لمباراتين عن فريقه بسبب الاصابة.

وتمسّك شتوتغارت بالمركز الثالث برصيد 24 نقطة بفارق 3 عن دورتموند الرابع، وبات الاخير بعيدا بفارق 8 نقاط عن الصدارة، وقد يرتفع الفارق الى 10 في حال فوز ليفركوزن. كما بات سانحا امام لايبزيغ (20) انتزاع المركز الرابع في حال فوزه على فرايبورغ الاحد.

واختار مدرب دورتموند إدين ترزيتش التشكيلة ذاتها التي حققت فوزا صعبا على حساب نيوكاسل الانكليزي 2 0 في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الا انها لم تنجح في انتزاع الفوز امام شتوتغارت هذه المرة.

كما أضاع شتوتغارت ركلة جزاء في وقت مبكر من المباراة بعدما تصدى الحارس السويسري غريغور كوبل لمحاولة كريس فوريخ.

وخسر دورتموند مباراتين وتعادل في واحدة من مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري.

من جهة أخرى، تعادل أوغسبورغ أمام هوفنهايم 1 1 بعدما منح مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي السابق الهولندي فوت فيخهورست التقدم للاخير قبل ان يعادل البوسني إرميدين ديميروفيتش النتيجة للاول.