برلين: يستمرّ الصراع على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، عندما يستقبل باير ليفركوزن المتصدر أونيون برلين الجريح الأحد في المرحلة الحادية عشرة، فيما يستضيف وصيفه بفارق نقطتين بايرن ميونيخ، المتوّج باللقب في آخر 11 عاماً، هايدنهايم الصاعد من الدرجة الثانية.

ويحقق ليفركوزن الذي لم يحرز لقب الدوري في تاريخه وحلّ وصيفاً خمس مرات، بداية رائعة هذا الموسم، ففاز تسع مرات في عشر مباريات، ليتصدر بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ. وهما الفريقان الوحيدان في البوندسليغا لم يتعرّضا لأية خسارة هذا الموسم.

واللافت أن الفريقين أهدرا نقطتين خلال تعادلهما المثير 2 2 في أيلول/سبتمبر الماضي، فيما خسر بايرن نقطتين أخريين عندما قلب تأخره بهدفين على أرض لايبزيغ إلى تعادل صعب 2 2.

وفرزت الجولة الماضية فرق الطليعة، إذ خسرت الأندية التي تحتل المراكز بين الثالث والسادس وهي شتوتغارت، بوروسيا دورتموند، لايبزيغ وهوفنهايم، ما وسّع الفارق بين بايرن الثاني ومطارديه إلى خمس نقاط.

وسقط شتوتغارت أمام هايدنهايم، وهي الثانية توالياً له بعد إصابة هدافه المميز الغيني سيرهو غيراسي. أما دورتموند، فمُني بخسارة مذلة على أرضه أمام بايرن 0 4، كانت الأولى له بعد ستة انتصارات وثلاثة تعادلات.

أما لايبزيغ الذي فقد لقب الكأس، فخسر على غير عادته أمام وصيف القاع ماينتس بهدفين، ما سمح للأخير بتحقيق فوزه الأول هذا الموسم.

بايرن ينتظر الاجازة

ويخوض بايرن مباراته مع هايدنهايم منتشياً من ضمان صدارة مجموعته وتأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، اثر فوزه على غلطة سراي التركي 2 1 الأربعاء، بفضل ثنائية لهدافه الجديد قائد منتخب إنكلترا هاري كاين، صاحب 15 هدفاً في عشر مباريات في الدوري.

لكن فرحة التأهل أفسدتها إصابة صانع اللعب الشاب جمال موسيالا بعضلات فخذه، قد تبعده عدّة أسابيع.

ورغم سلسلة من الاصابات عكّرت خطط المدرّب توماس توخل، إلا ان الفريق البافاري، أبقى على مسافة قريبة من ليفركوزن.

قال توخل بعد فوزه الأخير على غلطة سراي منتصف الأسبوع، انه يأمل في تخطي هايدنهايم الثالث عشر والدخول في فترة التوقف الدولي دون أية اضرار.

قال إن الوقفة "مميّزة" من وجهة نظر المدرّب.

تابع مدرب باريس سان جرمان السابق "بمقدورك أن تأخذ يومي إجازة دون أن تشعر بالذنب"، فيما يبدو موقعه أكثر ثباتاً من سلفه يوليان ناغلسمان الذي أقاله بايرن أثناء عطلة تزلّج خلال فترة التوقّف في آذار/مارس الماضي.

وسجّل بايرن حتى الآن 38 هدفاً في 10 مباريات، وهو رقم قياسي في البوندسليغا، 23 بينها لكاين ولوروا سانيه.

ليفركوزن متعطّش

في المقابل، قال السويسري غرانيت تشاكا لاعب وسط ليفركوزن القادم من أرسنال الإنكليزي، لصحيفة "سبورت بيلد" الأربعاء ان "فريقنا الشاب متعطّش لتحقيق شيء كبير" هذا الموسم.

لكن قائد منتخب سويسرا ذكّر انه "لا يوجد أي فريق حسم لقب الدوري بعد مرور عشر مراحل فقط".

يدرك تشاكا تحديداً هذا الأمر، بعد أن أهدر مع أرسنال لقب البرميرليغ في الأسابيع الأخيرة أمام مانشستر سيتي.

أضاف تشاكا "يتعيّن علينا الفوز في كل مبارياتنا، ولتفعل باقي الأندية ما يحلو لها".

وتصبّ كل الظروف في مصلحة رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو، إذ فاز فريقه الموسم الماضي على أونيون 5 0، فيما يعيش فريق العاصمة بداية كارثية، مع حلوله في المركز السادس عشر المؤدي للهبوط، بعد خسارته ثماني مباريات من أصل عشر.

دورتموند لنسيان الرباعية

وتتركّز الأنظار على مباراة شتوتغارت الثالث وضيفه دورتموند الرابع اللذين سيحاولان تعويض الخسارة الأخيرة.

وقبل سقوطه أمام غريمه بايرن 0 4، برز مع دورتموند لاعب الوسط يوليان براندت الذي نجح بهزّ الشباك أو التمرير الحاسم في آخر ثماني مباريات.

دعا اللاعب الدولي زملاءه للتماسك، فنجح الفريق الأصفر بالتغلّب على نيوكاسل الإنكليزي 2 0 في دوري الأبطال الثلاثاء، مسجلاً الهدف الثاني بعد مجهود فردي.

أشاد اللاعب البالغ 27 عاماً بتمريرة ذكية لزميله كريم أدييمي، موجهاً النداء لفريقه بعدم "السقوط في حفرة" الخسارة المدوية أمام بايرن.