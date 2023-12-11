دبي: أعلن نادي الجزيرة الاماراتي اقالة مدربه الهولندي فرانك دي بور عقب الخسارة أمام جاره الوحدة 2-4 الاثنين في اياب ربع نهائي كأس الرابطة لكرة القدم.

واكد الجزيرة الذي يرأسه الشيخ منصور بن زايد ال نهيان مالك مانشستر سيتي الانكليزي في بيان عبر موقعه الرسمي "اقالة مدرب الفريق الأول فرانك دي بور من منصبه بشكل فوري على ضوء تراجع الاداء والنتائج في الفترة الاخيرة بشكل لا يتناسب مع الاهداف المحددة للفريق".

المركز السابع

واضافة الى وداع كأس الرابطة، يحتل الجزيرة المركز السابع في الدوري برصيد 14 نقطة ولم يحقق سوى 4 انتصارات وتعادلين مقابل 4 هزائم كان اقساها امام عجمان 1-5 في المرحلة الماضية، وهي الأكبر في تاريخ لقاءات الفريقين.

وقال دي بور (53 عاما) بعد السقوط امام عجمان "تعرضنا لخسارة ثقيلة ومحبطة وغير متوقعة،ولم أمر طوال مسيرتي كلاعب ومدرب بأمر مماثل لما حدث في المباراة".