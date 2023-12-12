اسطنبول : عُلّقت مباريات الدوري لكرة القدم حتى إشعار آخر، بعدما تعرّض احد الحكام للكمة من قبل رئيس أنقرة غوجو بعد التعادل 1 1 مع ريزه سبور، بحسب ما أعلن اتحاد اللعبة الإثنين.

وقام فاروق كودجا، رئيس نادي أنقرة غوجو، بتوجيه لكمة قوية إلى الحكم خليل أوموت ميلر على وجهه في أرض الملعب بعد المباراة التي اقيمت الاثنين، مما أدى إلى إصابة قوية للحكم في عينه.

وقال الاتحاد التركي "هذا الهجوم الدنيء لم يستهدف فقط خليل أوموت ميلر".

وتابع "اليوم، تم تنفيذ هذا الهجوم اللاإنساني والخسيس ضد جميع الأطراف المعنية بكرة القدم التركية".

وأردف "بالتنسيق مع دولتنا، تم اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية بحق المسؤولين والمحرضين على هذا الهجوم اللاإنساني".

وأضاف البيان "النادي المسؤول ورئيس النادي ومديريه وجميع المجرمين الذين هاجموا خليل أوموت ميلر سيعاقبون بأشد الطرق.

وأوضح "بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم، تأجلت المباريات في جميع الدوريات إلى أجل غير مسمى".

وسقط ميلر ارضا اثر لكمة كوجا في ظل حالة من الفوضى على ارص الملعب، قبل ان ينقل الى المستشفى لتلقي العلاج.

وعادل ريزه سبور النتيجة في الوقت البدل عن ضائع من المباراة، بعدما كان أنقره غوجو متقدماً طوال فتراتها.

وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحادث الذي وقع في العاصمة أنقرة.