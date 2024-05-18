إيلاف من القاهرة: أثار حكم قضائي في مصر يتعلق بلاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمحلل الكروي الحالي محمد أبوتريكة ضحة هائلة في مصر بصفة عامة، وفي الوسط الرياضي بصفة خاصة، فقد ألغت محكمة النقض المصرية قرارا قضائيا كان يقضي بإدراج أبوتريكة، ومعه أكثر من 1500 شخص على قوائم "الإرهاب".

وسيتم إعادة النظر في قضيتهم، بحسب ما قال المحامي خالد علي، السبت، وقال علي لوكالة فرانس برس: "اليوم استمعت محكمة النقض إلى مرافعتنا وقضت بإلغاء حكم الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب".

وتابع المحامي الذي يشتهر بنشاطه السياسي: "يترتب على ذلك اعتبار حكم محكمة الجنايات كأنه لم يكن، وتُحدّد دائرة جديدة لإعادة نظر القضية".

القضية بدأت 2017

وكانت محكمة جنايات في القاهرة قررت في يناير 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم "الإرهاب" لاتهامه بتمويل جماعة الاخوان المحظورة التي تصنف "منظمة إرهابية".

وفي عام 2021 قضت محكمة النقض بتأييد مد إدراج 1529 شخصا على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة وقيادات لجماعة الإخوان وأبناؤهم، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار محكمة الجنايات للقرار في عام 2018.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في العام 2015، بفرض عقوبات على الاشخاص المدرجين على قوائم الارهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية