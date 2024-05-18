ليفركوزن (ألمانيا) : بات باير ليفركوزن بطل ألمانيا أول فريق في تاريخ الدوري الالماني لكرة القدم (بوندسليغا) ينهي موسمًا بكامله من دون أي خسارة بعد فوزه على أوغسبورغ 2 - 1 ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين والاخيرة السبت.

وعزّز رجال المدرب الاسباني شابي ألونسو سلسلة مبارياتهم بلا هزيمة الى 51 في مختلف المسابقات، وأمسوا على بعد مباراتين فقط من إنهاء موسم كامل من دون أي خسارة عندما يواجهون أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الأربعاء، وكايزرسلاوترن من الدرجة الثانية في نهائي كأس ألمانيا السبت المقبل.

سر ألونسو

ويعود الجزء الأكبر من قصة نجاح ليفركوزن "الفريق الاعجازي" في ألمانيا إلى مدربه الشاب تشابي ألونسو (42 عاماً)، والذي يملك عقلية انتصارية قوية تعززت لديه من الأندية التي دافع عن قمصانها "لاعبا" وأبرزها ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ، فضلاً عن تدربه على يد مجموعة من أفضل المدربين في العالم.

كما أنه يملك فكراً تدريباً خاصاً فرضه على الكرة الأوروبية في الموسم الذي يوشك على الانتهاء، مما جعله مطلوباً في جميع الأندية الكبرى التي تبحث عن جهاز فني جديد، وكان على رأسها بايرن ميونيخ وكذلك ليفربول، إلا أنه فضل تجديد تعاقده، والاستمرار في المغامرة الرائعة مع ليفركوزن لموسم قادم على الأقل.

ويدين بطل ألمانيا الجديد المتوّج باللقب للمرة الاولى في تاريخه في نيسان(أبريل) الماضي بفوزه الى ثنائية النيجيري فيكتور بونيفايس (12) وروبرت أندريتش (27)، فيما قلّص التركي ميرت كومور النتيجة للفريق البافاري.

ورفع ليفركوزن رصيده الى 90 نقطة (28 فوزًا و6 تعادلات) في صدارة الترتيب، وبفارق شاسع بلغ 17 نقطة عن شتوتغارت الذي أنهى الموسم ثانيًا على حساب بايرن ميونيخ بعد فوزه الساحق على بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 4 - 0، فيما سقط بايرن على يد هوفنهايم 2 - 4 لينهي موسمًا "للنسيان".

وفي معركة قاع الترتيب، نجح أونيون برلين في تفادي الهبوط، وحتى خوض مواجهة الملحق امام ثالث الدرجة الثانية عندما فاز على فرايبورغ بالدقائق القاتلة 2 1 ليتقدم الى المركز الخامس عشر مستفيدا من خسارة بوخوم الكبيرة امام فيردر بريمن 1 - 4.