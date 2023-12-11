اسطنبول: استبعد بشيكتاش خمسة لاعبين دوليين من صفوفه بينهم قائد منتخب الكاميرون فانسان أبو بكر والدولي الجزائري رشيد غزال بسبب الأداء المخيب للآمال، حسب ما أفاد خامس الدوري التركي لكرة القدم.

وقال بشيكتاش في بيان "استبعد فانسان أبو بكر، (الفرنسي) فالنتان روزييه، (الإيفواري) إريك باييي، رشيد غزال و(الكاميروني) جان أونانا، عن الفريق بسبب سوء الأداء وعدم التوافق مع الفريق".

وكان الرئيس الجديد للنادي حسن أرات (64 عاما) قال لوكالة فرانس برس الاثنين إنه مستعد للتخلي عن بعض من هؤلاء اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية إذا سنحت "فرص جيدة".

بناء فريق أفضل

وقال لاعب كرة السلة ورجل الأعمال السابق الذي ترأس بشيكتاش الأسبوع الماضي "أولويتنا هي بناء فريق أفضل. سنسد الثغرات في فريقنا خلال سوق الانتقالات (الشتوية)".

ويحتل فريق "النسور السوداء" المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، متأخرا بفارق 14 نقطة عن فنربهتشه وغلطة سراي في صدارة الترتيب (40 نقطة لكل منهما).