الدوحة: يتطلع السد متصدر الدوري القطري لكرة القدم لاستعادة توازنه ومداوة جراحه عندما يلاقي أم صلال الخميس في الجولة الثانية عشرة، في حين يأمل الدحيل حامل اللقب أن يحذو حذوه عندما يستضيف الأهلي في اليوم ذاته.

وتعرض السد للخسارة الأولى بعدما سقط في مواجهة العربي 0-1 الاحد، لكنه احتفظ بصدارة الترتيب برصيد 28 نقطة، متقدماً بفارق 4 نقاط عن كل من الوكرة والغرافة.

ويأمل السد في العودة لسكة الانتصارات برغم صعوبة مهمته في مواجهة أم صلال السابع برصيد 15 نقطة، علما أن المواجهة بينهما في مرحلة الذهاب انتهت لمصلحة السد 3-1.

ويسعى الدحيل الخامس برصيد 17 نقطة للنهوض سريعا بعد هزيمته أمام الوكرة 2-3، وهي الخسارة الرابعة التي يتلقاها حامل اللقب هذا الموسم.

ويسعى الدحيل لتكرار انتصاره على الأهلي 2-1 ذهابا، وذلك لانهاء سلسلة من النتائج السلبية بعدما فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة فتعادل أمام قطر 1-1 وخسر أمام السد 1-3 في مباراتين أكملهما بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعيه الكوري الجنوبي كيم مون-هوان في الاولى والإيطالي إبراهيما بامبا في الثانية بعد دخوله احتياطياً، ليعود ويخسر أمام لوكرة.

ويمر الدحيل بفترة تراجع على صعيد النتائج ما يضع مصير مدربه الحالي وباريس سان جرمان السابق الفرنسي كريستوف غالتييه في مهب الريح.

في المقابل، لا تبدو حال الاهلي أفضل اذ مني بخسارة أمام الوكرة ليبقى في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

ويفتتح الغرافة الثالث برصيد 24 نقطة وقطر الثامن (12 نقطة) منافسات هذه الجولة الأربعاء، حيث يبحث كل منهما عن تحقيق الانتصار بعد سقوطهما في فخ التعادل أمام الشمال والدحيل.

وقال البرتغالي هيليو سوزا مدرب قطر "هدفنا مواصلة النتائج الإيجابية. اقتربنا من تحقيق الفوز في مباراتنا مع الدحيل وأضعنا الكثير من الفرص للتسجيل بعدما كنا الطرف الأفضل".

وتابع "علينا خوض مباراة الغرافة بتركيز كامل وتجنب الوقوع في الأخطاء".

وتشهد الجولة أيضاّ مواجهة بين معيذر صاحب المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط والوكرة الثاني برصيد 24 نقطة، حيث يسعى الأخير لمواصلة سلسلة نتائجه الجيدة والإقتراب اكثر من الصدارة، اذ يدخل المباراة بدوافع كبيرة لحصد ثلاث نقاط جديدة.

العودة لطريق الانتصارات

ويسعى الريان صاحب المركز الرابع برصيد 19 نقطة لوضع حد لنتائجه السلبية ومداوة جراحه بعد الخسارة المذلة أمام السد 0-4، عندما يلتقي المرخية متذيل الترتيب برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وتسع هزائم.

وقال البرتغالي ليوناردو جاريم مدرب الريان "هدفنا العودة لطريق الانتصارات، تدربنا بشكل جيّد وتركيزنا منصب على تحقيق الانتصار والظهور بشكل مغايير خلال مواجهة المرخية للنهوض سريعا واستعادة توازننا".

ويخوض العربي السادس (16 نقطة) المنتشي من فوزه على السد 1-0 في لقاء الديربي في المرحلة الماضية، مواجهة صعبة مع الشمال تاسع الترتيب.

ويتطلع كل طرف للتمسك بحظوظه وخطف النقاط الثلاث بعد تعادلهما 1-1 ذهابا.

وقال السويدي بويا إسباغي مدرب الشمال "ندرك صعوبة المباراة أمام العربي لكننا نركز على نقاط القوة لدينا لاستغلالها وتوظيف قدراتنا لتحقيق النتيجة المرجوة التي نتطلع اليها".