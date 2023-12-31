سيدني : حسم الثنائي الأميركي تايلور فريتز وجيسيكا بيغولا نتيجة مباراة منتخب بلادهما حامل اللقب ضد بريطانيا بالفوز في مباراة الزوجي المختلط بنتيجة 1 6 و7 6 (7 5) و10 7 الاحد في منافسات المجموعة الثالثة من مسابقة كأس يونايتد للفرق المقامة حاليا في سيدني.

وكانت بريطانيا تقدمت في النتيجة في مباراة فردي السيدات بين المنتخبين بفوز كايتي بولتر على بيغولا 5 7 و6 4 و6 4، وعادل فريتز الارقام بفوزه على كاميرون نوري 7 6 (7 5) و6 4.

وكانت الولايات المتحدة احرزت اللقب العام الماضي بفوزها على ايطاليا.

وقالت بيغولا بعد يوم ماراتوني "الفريق يملك الحيوية من العام الماضي، لم نكن نريد التعرض للخسارة. الفوز كان في غاية الاهمية اليوم لا سيما بعد الخسارة المؤلمة في المباراة الاولى في الفردي".

وحسمت كندا مباراتها ضد تشيلي بنتيجة 2 1 ايضا. تغلبت ليلى فرنانديز على دانييلا سيغيل 6 2 و6 3، قبل ان يعادل نيكولاس ياري النتيجة بفوزه على ستيفن دييز 7 5 و6 4.