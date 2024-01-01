نيروبي: أعلنت الشرطة الكينية الإثنين القبض على شخصين على صلةٍ بحادثة طعن العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات، الذي عُثر عليه ميتاً داخل سيارة في ضواحي منطقة ريفت فاليه مقر العديد من العدائين الأفارقة في المسافات الطويلة.

وقال ستيفن أوكال قائد الشرطة لوكالة فرانس برس إن الرجُلين اللذين يُعتقد أنهما في الثلاثينيات من العمر، اعتُقلا على مشارف مدينة إلدوريت، خامس أكبر المدن في البلد.

وأضاف "إن المشتبه بهما مجرمَين معروفين وكانا يُرهبان الناس".

وأكمل "نحن في مرحلةٍ متقدمة من التحقيقات ومن المحتمل أن نحيلهما إلى المحكمة الثلاثاء".

ودافع كيبلاغات المولود في كينيا (34 عاماً) عن ألوان أوغندا في سباق 3 آلاف م موانع في المحافل الدولية وتحديداً في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم لألعاب القوى.

وعُثر على جثّة العدّاء في سيارته مساء السبت الماضي مصاباً بجرحٍ عميقٍ في رقبته.

وبينما لا يزال الدافع خلف الجريمة غير معروف، فإن الشرطة قالت إن المشتبه بهما كمِنا لكيبلاغات وقد صدَم دراجتهما النارية بسيّارته.

وأضاف أوكال "ربما دفعهما هذا إلى العُنف".

وأردف "اعتُقل المشتبه بهما وبحوزة أحدهما سكين يُمكن أن يكون قد استخدمه في الاعتداء".

ووصل كيبلاغات إلى نصف نهائي أولمبياد لندن 2012 ونافس في ريو أيضاً عام 2016.