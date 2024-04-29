لندن : اتفقت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على وضع حد أقصى للإنفاق في المستقبل في الدوري، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية الاثنين، كوسيلة لاحتواء الفجوة الكبيرة بين أعلى وأسفل ترتيب الدوري.

وأوضحت أن هذا الإجراء الذي تبنته أغلبية أندية المستوى الأول، لا يزال بحاجة إلى المصادقة من قبل الجمعية العامة المقبلة لرابطة الدوري الممتاز في حزيران (يونيو) المقبل، من أجل أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من موسم 2025 2026.

وصوت مانشستر سيتي حامل اللقب وجاره مانشستر يونايتد وأستون فيلا ضد هذا الاقتراح، بينما امتنع نادي تشلسي، صاحب الإنفاق الكبير، عن التصويت، حسبما أفادت بتفصيل وسائل إعلام بريطانية بينها سكاي سبورتس.

ويهدف "سقف الإنفاق" إلى استبدال قواعد الربحية والاستمرارية المطبقة حاليًا في الدوري الإنكليزي الممتاز والتي تمت معاقبة إيفرتون ونوتنغهام فوريست بسببها هذا الموسم.

وسيتم احتساب سقف الإنفاق (الرواتب، ورسوم الانتقالات، والرسوم المدفوعة للوكلاء، وما إلى ذلك) بناءً على حقوق البث التلفزيوني التي يحصل عليها النادي الأقل ربحاً.

وسيتم وضع حد أقصى لهذا النظام بخمسة أضعاف المبلغ الذي يتلقاه النادي الأقل ربحا بموجب صفقات البث في الدوري الإنكليزي الممتاز، وفقًا لما ذكره موقع "ذي أثليتيك".

وتظهر الأرقام الرسمية للموسم الماضي أن ساوثمبتون، متذيل الترتيب، حصل على 104 ملايين جنيه استرليني (122 مليون يورو) من أموال البث التلفزيوني.

وأوضحت صحيفة التايمز أن الأندية يجب أن تحصل على ضمانات بأن أي سقف لن يجبرها على خفض إنفاقها عن مستواها الحالي.

وتمت معاقبة إيفرتون ونوتنغهام فوريست بحسم النقاط من رصيديهما هذا الموسم بسبب انتهاكهما لقواعد الربحية والاستمرارية، وهو نوع من "اللعب المالي النظيف" الإنكليزي. لا يمكن للأندية أن تخسر أكثر من 105 مليون جنيه استرليني خلال فترة ثلاث سنوات.

ويقترب عدد من الأندية الأخرى من تجاوز هذا الحد، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في الإنفاق في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني (يناير).