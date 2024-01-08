لوس انجليس : قاد "الملك" ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى وضع حد لسلسلة من أربع هزائم متتالية بمساهمته الفعالة في الفوز على جاره لوس أنجليس كليبرز 106 103، الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل جيمس 25 نقطة وكان قريبا من تحقيق "تريبل دابل" مع ثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة، وأضاف أنتوني ديفيس 22 نقطة مع 10 متابعات، فحقق ليكرز فوزه الثامن عشر في 37 مباراة هذا الموسم.

في المقابل، لم ينفع كليبرز تألق الثنائي بول جورج والبوسني إيفيتسا زوباتس بتسجيل كل منهما 22 نقطة مع 19 متابعة للأخير، لتفادي الخسارة الثالثة عشرة في 35 مباراة حتى الآن هذا الموسم وتحقيق الفوز السادس تواليا.

واكتفى النجمان جيمس هاردن وكواهي لينارد بتسجيل 15 نقطة لكل منهما مع تسع تمريرات حاسمة للأول وثماني متابعات للثاني.

وشهدت المباراة منافسة مثيرة بين الفريقين منذ الربع الاول الذي كسبه كليبرز بفارق خمس نقاط (24 19) قلصها ليكرز الى أربع نقاط بكسبه الربع الثاني (30 29)، لكنه فرض أفضليته في الربع الثالث (32 24) فانتزع التقدم بفارق أربع نقاط (81 77)، ونجح في الدفاع عن تفوقه في الربع الاخير الذي خسره بفارق نقطة واحدة فقط (25 26) منهيا المباراة في صالحه بفارق ثلاث نقاط.

وأهدر نورمان باول ثلاثية التمديد مع الصفارة النهائية.

وقاد النجمان كايري إرفينغ والعملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش فريقهما دالاس مافريكس الى حسم القمة أمام الضيف مينيسوتا تمبروولفز في صالحه 115 108 بتسجيل الاول 35 نقطة مع ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة، والثاني 34 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة وست متابعات.

ووجد تمبروولفز، صاحب ثاني أفضل سجل في الدوري، نفسه متخلفا بفارق تسع نقاط مع بداية الربع الأخير لكنه قلب الطاولة وتقدم بفارق ست نقاط (106 100) بفضل سلة لأنتوني إدواردز قبل 3:53 دقائق من نهاية المباراة.

لكن رجال المدرب جايسون كيد ردوا بقوة بتسجيل 13 نقطة متتالية استهلها إرفينغ بثلاثية أدرك بها التعادل 106 106، ثم أتبعها بأخرى اثر سرقة للكرة من الفرنسي رودي غوبير.