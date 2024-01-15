اسطنبول : أطلق الاثنين سراح لاعب كرة القدم الإسرائيلي في نادي انطاليا التركي ساغيف يخزيكيل الذي أوقف الأحد بشبهة التحريض على الكراهية، بانتظار محاكمته على ما ذكرت وكالة الانباء الرياضية "دي اتش ايه".

وخلال مباراة في الدوري التركي لكرة القدم، وضع اللاعب عصبة على معصمه جاء فيها "100 يوم. 07/10" في إشارة إلى تاريخ هجوم حماس غير المسبوق داخل إسرائيل وبدء الحرب في قطاع غزة.

وقال اللاعب خلال استجوابه حسبما أوردت محطة التلفزيون التركية الخاصة "أن تي في"، "لم استفز أحدا. أنا لست مؤيداً للحرب. ثمة رهائن إسرائيليون في غزة".

ويجد لاعب إسرائيلي آخر إين كارزيف نفسه أيضا في عين العاصفة في تركيا الاثنين، لأنه نشر عبر انستغرام بالانكليزية "100 أعيدوهم إلى الديار الآن" في إشارة إلى الرهائن.

وأعلن نادي باشاك شهير في اسطنبول المعروف بقربه من الرئاسة التركية فتح تحقيق انضباطي في حق كارزيف بعد هذا المنشور.

وذكرت محطة "أن تي في" أن إسرائيل أرسلت طائرة خاصة لنقل يخزيكيل إلى الدولة العبرية.