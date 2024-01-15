حائل (السعودية): حقّق السويدي ماتياس إكستروم على متن سيارة أودي افضل توقيت الاثنين في المرحلة الثامنة من رالي دكار الصحراوي المقام في المملكة العربية السعودية، متفوقا على زميله الفرنسي ستيفان بيترهانسل بفارق دقيقتين و45 ثانية.

وأقيمت منافسات المرحلة الثامنة شمالاً في حائل، بمسار خاص بطول 458 كيلومتراً، أقل صعوبة من المراحل السابقة ومن دون أفخاخ كبيرة ولكن مع بعض المسارات الصخرية.

وبعدما واجهته مشاكل عدة ادّت الى توقفه الاحد، حقّق إكستروم فوزه الثاني في المنافسات في النسخة الحالية بعد الأوّل في الخامس من الشهر الحالي.

معاناة لوب

وحلّ الفرنسي الآخر غيرلان شيشري سائق تويوتا في المركز الثالث، والسادس في الترتيب العام، حيث وصل الى خط النهاية متأخرًا بفارق 3 دقائق و10 ثوان عن إكستروم.

لكنّ الامور كانت اكثر تعقيدا بالنسبة لسائق برودرايف الفرنسي سيباستيان لوب، حيث ارتكب وملاحه فابيان لوركان خطأ كلفهما خسارة وقت ثمين، حيث بات يتخلف بفارق 24 دقيقة و47 ثانية عن متصدر الترتيب العام الاسباني كارلوس ساينس (اودي) الذي حلّ رابعا.

وقال بطل العالم للراليات تسع مرات "لقد كنت أضغط بقوة طوال المرحلة، لكننا ارتكبنا خطأً في الملاحة وخسرنا حوالى عشر دقائق، لذلك فقدنا الكثير من الوقت أمام كارلوس مرة أخرى".

من جهته، أشار ساينس الى انه يدرك بأنّ حظه قد يتغيّر.

وقال الاسباني البالغ من العمر 61 عاما "لا يزال الطريق طويلا بالنسبة لي وهناك مراحل طويلة مقبلة".

وتابع "يمكنك أن ترى مدى سهولة خسارة خمس أو عشر دقائق في هذا السباق. إنه أمر سهل للغاية، بسبب الملاحة والثقوب وغيرهما".

وأردف "الأمر مرهق للغاية. لكن كل شيء كان جيدًا اليوم".

من جهة اخرى، حقّق الارجنتيني كيفن بينافيديس (كي تي ام) حامل اللقب فوزه الثاني في دكار هذا العام بعدما حقّق التوقيت الافضل في المرحلة الثامنة.

وتقدم بينافيديس على شقيقه لوسيانو (هوسكفارنا) بفارق 31 ثانية.

وجاء الفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا) في المركز الثالث بفارق دقيقة و27 ثانية، وبالتالي تجنب المهمة الشاقة المتمثلة في افتتاح المرحلة التاسعة الخاصة الثلاثاء والتي أشار اليها المنظمون أنّها معقدة.

وقال بينافيدس "اليوم واجهنا عرضين مختلفين تماما. الجزء الأول كان رمليا مع الكثبان الرملية... ثم قمنا بتغيير التضاريس ودخلنا هنا في هذا النوع من التضاريس والجبال الصخرية".

وأضاف "لقد استمتعت برحلتي اليوم. الجزء الأخير كان ممتعًا".

وحافظ الاميركي ريكي برابيك على صدارة الترتيب العام على الرغم من وصوله متأخرًا عن صاحب المركز الاول في المرحلة بأربع دقائق وأربع ثوان، لكنه عزّز صدارته للترتيب العام على حساب البوتسواني روس برانش (هيرو موتورسبورتس) الثاني الى 42 ثانية.

وفاة فالكون

وتوفي الدراج الإسباني كارليس فالكون الإثنين عن 45 عاماً، بعد نحو أسبوع على تعرضه لحادث سقوط خطير في المرحلة الثانية حسب ما أعلن فريقه توينترايل ريسينغ.

وكتب الفريق في بيان "تركنا كارليس الإثنين 15 كانون الثاني/يناير. أكّد الفريق الطبي ان الضرر العصبي الناجم عن توقف القلب بعد الحادث لا يمكن معالجته".

بعد نقله إلى مستشفى في الرياض الأحد الماضي، أعيد إلى إسبانيا وهو يعاني من كسر في الفقرة العنقية الثانية ومن وذمة دماغية، حسب مسؤول التواصل في الفريق.

وكان فالكون، المهندس الذي يعمل مدرباً لركوب الدراجات النارية، يشارك في فئة "أوريجينال باي موتول" من دون مساعدة ميكانيكية.

وأضاف فريقه "كان كارليس شخصاً مبتسماً ونشطاً دوماً، أحب بشغف كل ما يفعله، وخصوصاً الدراجات النارية. تركنا وهو يحقق حلمه: المشاركة في دكار".

ويُعدّ دكار من أصعب الراليات الصحراوية في العالم وأكثرها تطلباً. تمتد نسخة هذه السنة على مسافة 8 آلاف كيلومتر في السعودية وتنتهي على البحر الأحمر في التاسع عشر من كانون الثاني/يناير الجاري.

الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة السيارات:

1 الاسباني كارلوس ساينس (أودي) 33.29:10 ساعة

2 الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) بفارق 24:47 دقيقة

3 البرازيلي لوكاس مورايس (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 1.05:13 ساعة

4 البلجيكي غيوم دي ميفيوس (أوفردرايف رايسينغ) بفارق 1.34:18 سا

5 الجنوب إفريقي جينييل دو فيلييرز (تويوتا غازو رايسينغ) بفارق 1.45:12 سا

الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:

1 الأميركي ريكي برابيك (هوندا) 36.16:31 ساعة

2 البوتسواني روس برانش (هيرو موتورسبورتس) بفارق 42 ثانية

3 التشيلي خوسيه إيغناسيو كورنيخو (هوندا) بفارق 4:21 دقائق

4 الفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا) بفارق 11.58 د