بواكيه (ساحل العاج): بدأ منتخب بوركينا فاسو مشواره في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج بفوز قاتل الثلاثاء على نظيره الموريتاني 1 0 من ركلة جزاء على ملعب السلام في بواكيه، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وجاء الهدف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء نفذها برتران تراوريه الذي وضع بلاده في الصدارة بثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن كل من الجزائر وأنغولا اللتين تعادلتا الإثنين 1 1.

وهذه الخسارة السادسة في سبع مباريات للمنتخب الموريتاني في ثالث مشاركة توالياً في العرس القاري، سجل خلالها هدفا يتيما في مرمى مالي خلال الهزيمة 1 4 عام 2019.

ودخل المنتخب الموريتاني الذي يشرف عليه المدرب أمير عبدو بعد عامين من قيادته منتخب بلاده جزر القمر الى الدور الثاني في النسخة السابقة في الكاميرون، اللقاء بتشكيلة منظمة دفاعيا لاستيعاب ضغط البوركينيين، مع الارتداد الهجومي عبر الثنائي ابو بكاري كويتا وحمية الطنجي.

من ناحيته بدأ مدرب منتخب "الخيول" الفرنسي اوبي فيلو اللقاء بالقوة الضاربة مستعينا بأبرز المحترفين في مقدمهم مدافع باير ليفركوزن الألماني ادمون تابسوبا وظهير لوتون تاون الإنكليزي عيسى كابوريه ومهاجم شيريف تيراسبول المولدافي سيدريك بادولو، في حين جلس لاعب استون فيلا الإنكليزي برتران تراوريه على مقاعد البدلاء لعدم الجاهزية.

وعلى الرغم من السيطرة الميدانية في الشوط الأول لبوركينا فاسو، إلا أن الخطورة كانت لفريق عبدو حيث سدد أبو بكاري كويتا كرة قوية من بعيد سيطر عليها الحارس هيرفيه كوفي بصعوبة (7).

فرصة خطرة

ولاحت فرصة خطرة للمنتخب البوركيني إلا أن رأسية محمد كوناتيه ذهبت ضعيفة بين يدي الحارس الموريتاني بوبكار نياس (17)، أتبعها سيدريك مادولو بتسديدة قوية علت العارضة بقليل (18).

وسدد أبو بكاري كويتا ركلة حرة أنقذها الحارس البوركيني بإنجاز بعدما غيرت اتجاهها لارتطامها بحائط الصد (30).

وسدد الطنجي كرة بعيدة سيطر عليها الحارس كوفي (32).

وبدأ الفريقان متحفظين دفاعياً خلال النصف الثاني من اللقاء إذ تأثرا بالحرارة المرتفعة والرطوبة العالية.

وكسر عمار سيدي بونا الرقابة بتوجيه تصويبة قوية مقوسة تصدى لها الحارس البوركيني ببراعة (77)، ثم تصدى الحارس الموريتاني نياس ببراعة أيضا لتسديدة البديل برتران تراوريه من زاوية ضيقة وأبعدها بأطراف أصابعه قبل أن يشتتها الدفاع (82).

واحتسب الحكم المغربي جلال جيد ركلة جزاء للمنتخب البوركيني بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" نتيجة خطأ في المنطقة المحرمة من نوح العبد على كابوريه، فانبرى لها تراوريه وسددها بهدوء الى يمين الحارس نياس (90+6).