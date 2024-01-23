الدوحة: بلغت فلسطين الدور الثاني من كأس اسيا لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخها بفوزها على هونغ كونغ 3 صفر الثلاثاء في المجموعة الثالثة التي شهدت تأهل الإمارات أيضاً رغم خسارتها امام إيران 1 2.

وسجل عدي الدباغ (12 و60) وزيد القنبر (48) الاهداف الفلسطينية.

وحصدت ايران العلامة الكاملة بتسع نقاط، تليها الامارات بأربع بفارق الأهداف عن فلسطين التي تأهلت بين أفضل منتخبات في المركز الثالث.

وحققت فلسطين أول فوز لها في ثالث مشاركة لها في النهائيات، فكان مفتاحها الى الدور الثاني.

وتقدمت فلسطين مبكرا عندما سار قائدها مصعب البطاط بالكرة على الجهة اليمنى ومرر كرة متقنة داخل المنطقة ليتابعها الدباغ غير المراقب برأسه داخل الشباك (12).

وسُنِحت للدباغ اكثر من فرصة في الشوط الاول لكنه لم يحسن ترجمتها الى اهداف.

في المقابل، وبعد ان خسرت هونغ كونغ قائدها فاس نونيس بداعي الاصابة، اهدر فيليب تشان وايفرتون كامارغو فرصتين بتسديدهما فوق العارضة.

فلسطين تعزز تقدمها

ونجحت فلسطين في تعزيز تقدمها مطلع الشوط الثاني ومرة جديدة كان البطاط صاحب التمريرة الحاسمة باتجاه القنبر ليتابعها داخل الشباك (48).

وسجلت فلسطين هدف التأهل التاريخي عندما اطلق تامر صيام كرة قوية ارتدت من العارضة لتجد الدباغ متربصا، فتابعها داخل الشباك (60).

وظلت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لهونغ كونغ اثر لمسة يد من البطاط، انبرى لها كامارغو وارتدت من العارضة، ليتنفس المنتخب الفلسطيني الصعداء.