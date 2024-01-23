الدوحة: بلغت سوريا الدور الثاني من كأس اسيا لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخها بفوزها على الهند 1 صفر الثلاثاء على ملعب البيت ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس اسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، في حين انتهت المباراة الثانية في المباراة بتعادل استراليا مع اوزبكستان 1 1.

وسجل البديل عمر خريبين الهدف الوحيد (76) محققا الأهم لمنتخب بلاده الذي كان الفوز سبيله الوحيد لبلوغ الدور الثاني للمرة الاولى بعد ان اخفق في المشاركات الست السابقة. وضمنت سوريا احدى البطاقات الاربع لأفضل منتخبات في المركز الثالث بعدما رفعت رصيدها الى 4 نقاط بفارق نقطة خلف اوزبكستان الثانية التي لحقت باستراليا المتصدرة والضامنة لتأهلها في الجولة الثانية وذلك بتعادلها معها 1 1.

وعلى الرغم من الانتقادات التي يواجهها مدرب سوريا الارجنتيني هيكتور كوبر لاعتماده اسلوبا دفاعيا بحتا، ومطالبة البعض باشراك تشكيلة هجومية لتحقيق الفوز على الهند، فإنه لم يأبه لذلك واشرك التشكيلة ذاتها التي خسرت امام استراليا في الجولة الماضية، وبالتالي بقي المهاجم خريبين على دكة الاحتياطيين، في حين قاد خط الهجوم الثنائي بابلو صباغ وابراهيم هيسار.

وكانت الفرصة الاولى هندية عن طريق ماهاش سينغ ناوريم الذي راوغ مدافعا سوريا واطلق من مسافة قريبة لكن الحارس السوري احمد مدنية ابعدها ببراعة (2).

واستغل صباغ كرة عرضية وسدد رأسية من مسافة قريبة لكن الحارس الهندي قام برد فعل سريع لابعاد الخطر (6).

واطلق هيسار كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة فشل الحارس الهندي في التقاطها تهيأت امام ايزيكيل العم سددها ارتطمت بمدافع هندي وتحولت ركنية (18).

وزج كوبر اخيرا بخريبين مطلع الشوط الثاني، فأضاع فرصة سهلة عندما وصلته كرة عرضية من الجهة اليسرى سددها فوق العارضة من مسافة قريبة.

وفي اجمل هجمة لسوريا خلال المباراة وصلت الكرة الى خريبين على مشارف المنطقة فمررها على الجهة اليسرى باتجاه هيسار الذي اعادها اليه فراوغ احد المدافعين وسددها زاحفة خادعا الحارس الهندي (76).

وقال خريبين لشبكة "بي ان سبورت" القطرية "شعور لا يوصف على الرغم من اننا صعبنا المهمة على انفسنا".

واضاف "انها المرة الاولى التي نعبر بها الى الدور الثاني لكننا لا نريد التوقف هنا".

الصدارة لأستراليا

وانتهت المباراة الثانية في المجموعة بتعادل استراليا واوزبكستان 1 على استاد الجنوب.

وسجلت استراليا هدفا عبر كوسيني ينغي بعد مرور 10 دقائق لكنه ألغي بداعي التسلل.

واضاع رايلي ماكغري فرصة سهلة قبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق والمرمى مشرع امامه اثر مجهود فردي لينغي، قبل أن تحصل استراليا على ركلة جزاء في الدقيقة الاخيرة عندما لمس مدافع اوزبكستان اوديلجون هامروبيكوف الكرة بيده فترجمها بنجاح مارتن بويل مانحا التقدم لمنتخب بلاده.

وفي الشوط الثاني الغى الحكم هدفا لاوزبكستان اثر رأسية عمر بيك اشمورادوف بداعي التسلل، قبل أن ينجح عزيزبيك تورغونباييف في إدارك التعادل في الدقيقة 78.