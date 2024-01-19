الدوحة: حقق المنتخب العراقي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على اليابان اقوى المرشحين لاحراز اللقب 2 1 وضمن التأهل الى الدور الثاني على استاد المدينة التعليمية امام 38663 متفرجا ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس اسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وسجل أيمن الحسين الهدفين في الدقيقتين (5 و45+5)، وواتارو ايندو (90+4) هدف اليابان.

وتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 3 لليابان في حين يلتقي منتخبا فيتنام واندونيسيا (كلاهما بلا رصيد) لاحقا.

وضمن "أسود الرافدين" التأهل الى الدور ثمن النهائي برفقة قطر المضيفة وأستراليا.

والخسارة هي الاولى لليابان في 26 مباراة خاضتها في دور المجموعات في النهائيات القارية، في حين حقق العراق فوزه الاول على اليابان منذ عام 1982 خلال دورة الالعاب الاسيوية.

وأجرى مدرب العراق الاسباني خيسوس كاساس خمسة تغييرات على التشكيلة التي تغلبت على أندونيسيا 3 1 الاثنين. فجلس علي عدنان ومهند علي وزيدان إقبال وأسامة الرشيد وميرخاس دوسكي على مقاعد البدلاء وحل بدلا من هؤلاء ريبين سولاقا وفرانس بطرس ويوسف الامين وأيمن حسين وأحمد يحيى.

في المقابل، أجرى مدرب اليابان هاجيمي مورياسو تغييرين فقط على تشكيلة منتخب اليابان، فلعب تاكوما أسانو وتاكيفوسا كوبو بدلاً من ماو هوسويا وكيتو ناكامورا، في حين استمر غياب جناح برايتون الانكليزي كاورو ميتوما المتواجد ضمن التشكيلة الرسمية لكنه لم يتعاف من اصابة تعرض لها في صفوف ناديه.

استحواذ عراقي

ولم تمض خمس دقائق على بداية المباراة حتى تمكن العراق الذي بدأ المباراة مهاجما، من افتتاح التسجيل عندما مرر علي جاسم كرة عرضية من داخل المنطقة ابعدها الحارس زيون سوزوكي لتصل باتجاه ايمن حسين ليتابعها الاخير برأسه داخل الشباك.

قام المنتخب الياباني الساعي الى احراز لقبه الخامس وتعزيز رقمه القياسي برد فعل وتبادل لاعبوه الكرة بسلاسة لكنهم تميزوا بالرعونة في حين نجح الدفاع العراقي في حماية حارسه جلال حسن الذي لم يجرب كثيرا.

وفي الثواني الاخيرة من الوقت بدل الضائع اضاف حسين الهدف الثاني بسيناريو مماثل تماما عن هدفه الاول عندما تلقى تمريرة متقنة من احمد يحيى ليتابعها من مسافة قصيرة برأسه داخل الشباك.

ورفع حسين رصيده في البطولة الى 3 اهداف ليتساوى مع القطري أكرم عفيف.

ولم يظهر حسين في مطلع الشوط الثاني وحل بدلا منه مهند علي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح اليابان لكنه تراجع عنها اثر مراجعة تقنية الحكم المساعد اذ تبين ان ريبين سولاقا لم يلمس مهاجم اليابان اسانو بل شتت الكرة من امامه فقط (56).

وسدد المهاجم البديل ريتسو دوان كرة من ركلة حرة مباشرة علت العارضة بقليل (62).

وكاد مهند علي يوجه الضربة القاضية لليابان عندما وصلته الكرة داخل المنطقة فسددها عكسية مرت قرب القائم (68).