الدوحة: عبّر نجم المنتخب الإيراني مهدي طارمي عن اهتمامه بالتتويج بلقب كأس آسيا في كرة القدم التي تستضيفها قطر حتّى 10 شباط(فبراير) المقبل، أكثر من الفوز بجائزة هدّاف البطولة، قبل مواجهة هونغ كونغ الجمعة في الجولة الثانية ضمن المجموعة الثالثة.

تصدّر مهاجم بورتو البرتغالي ترتيب هدّافي الدوري في الموسم الماضي، مُسجّلاً 22 هدفاً لفريقه الذي احتل الوصافة بفارق نقطتين فقط عن بنفيكا المتوّج باللقب.

وعلى الرغم من أنه لم يقدّم الأرقام عينها هذا الموسم، يعوّل المنتخب الإيراني على طارمي إلى جانب سردار آزمون مهاجم روما الإيطالي في قيادة الخط الهجومي للمنتخب المرشّح للفوز باللقب.

وقال طارمي رداً على سؤال حول ما إذا كان يستهدف الفوز بجائزة الهدّاف "التتويج بلقب البطولة أهم بكثير".

وأضاف "ليس لديّ الوقت للتفكير بأن أصبح الهدّاف أو لا".

واعتبر المهاجم البالغ 31 عاماً والذي سجّل 42 هدفاً في 77 مباراة دولية أن المنتخب الإيراني الحالي "هو الأكثر اتحاداً في المنتخب خلال هذه السنوات".

وبدأت إيران مشوارها في البطولة بفوزٍ عريضٍ على فلسطين 4 1، دون أن يكون طارمي ضمن قائمة المسجّلين.

ويتصدّر القطري أكرم عفيف ترتيب الهدّافين حالياً بثلاثة أهداف بعد تسجيله هدفين في مرمى لبنان (3 0) وهدفاً أمام طاجيكستان (1 0).

وتُعدّ هونغ كونغ خصماً معروفاً بالنسبة إلى إيران، إذ تواجها ثلاث مرات ضمن تصفيات كأس العالم في السنوات الماضية، فاز "تیم ملي" فيها.

وسجّل طارمي هدفاً وصنع تمريرة حاسمة في آخر لقاءٍ على أرضه مع هونغ كونغ، الأقل تصنيفاً على صعيد ترتيب المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وانتهى بالفوز 4 0.