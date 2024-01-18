الدوحة: ضمنت أستراليا بلوغ دور الـ16 من كأس آسيا في كرة القدم، بفوزها على سوريا 1 0 الخميس على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل جاكسون ايرفاين هدف المباراة الوحيد والثاني له في النهائيات (60)، لتصبح أستراليا ثاني المتأهلين بعد قطر المضيفة.

والفوز هو الثاني لاستراليا في البطولة القارية بعد تغلبها على الهند 2 0 في الجولة الاولى، فرفعت رصيدها الى 6 نقاط وضمنت على الاقل احتلال المركز الثاني، في حين بقي رصيد سوريا نقطة واحدة بعد تعادلها مع أوزبكستان سلباً.

وتضمّ المجموعة أيضا منتخبي اوزبكستان والهند اللذين يلتقيان لاحقا اليوم.

وفي الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات، تلتقي سوريا مع الهند الثلاثاء المقبل واستراليا مع اوزبكستان في الوقت عينه.