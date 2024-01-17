الدوحة: باتت قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة أول المتأهلين الى الدور ثمن النهائي من كأس آسيا في كرة القدم بفوزها على طاجيكستان 1 صفر الاربعاء على ملعب البيت أمام أكثر من 55 الف متفرج، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى.

وسجل أكرم عفيف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17.

وضمنت قطر صدارة المجموعة بعدما رفعت رصيدها الى 6 نقاط بعد فوزها على لبنان 3 صفر في المباراة الافتتاحية، في حين تملك الصين نقطتين وكل من لبنان وطاجيكستان نقطة واحدة.

وتلتقي قطر مع الصين في الجولة الثالثة الاثنين المقبل، في حين يواجه لبنان طاجيكستان.

أجرى مدرب قطر الاسباني "تينتين" ماركيس خمسة تعديلات على التشكيلة التي خاضت المباراة الافتتاحية ابرزها عدم اشراكه قائد المنتخب حسن الهيدوس أساسياً.

وكانت الفرصة الاولى لطاجيكستان عندما أطلق رستم سيوروف كرة قوية ابعدها حارس قطر مشعل برشم.

نجحت قطر في افتتاح التسجيل بعد 17 دقيقة من صافرة البداية بفضل الثنائي افتاك المعز علي وأكرم عفيف حيث مرر الاول للثاني كرة أمامية ليتابعها في الشباك.

ورفع عفيف رصيده من الاهداف الى 3 في البطولة الحالية بعد هدفيه في مرمى لبنان لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين.

وكان المعز علي توج هدافاً للنسخة الاخيرة برصيد 9 أهداف وهو رقم قياسي في نسخة واحدة، في حين نجح عفيف في 10 تمريرات حاسمة فيها، وهي أعلى نسبة في تاريخ كأس آسيا.

وظلت الافضلية لقطر في الشوط الثاني من دون أن تنجح في تعزيز تقدمها على الرغم من اكمال طاجيكستان المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد امادوني كامولوف بالبطاقة الحمراء بعد العودة إلى الحكم الفيديو المساعد "في آيه آر" اثر خشونة زائدة على أحمد الجانحي (81).