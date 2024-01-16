الدوحة: قلبت السعودية تخلفها امام عمان وخرجت فائزة 2 1 في الرمق الاخير في مباراة ديربي، الخليج الثلاثاء على استاد خليفة ضمن منافسات المجموعة السادسة من كأس آسيا لكرة القدم في قطر.

وسجل عبد الرحمن غريب (78) وعلي البليهي (90+7) هدفي السعودية، وصلاح اليحيائي (14 من ركلة جزاء) هدف عمان.

وكانت تايلاند تغلبت على قيرغيزستان 2 0 في وقت سابق اليوم ضمن المجموعة ذاتها، فتصدرت المجموعة بفارق الاهداف عن السعودية.

ودخل المنتخب السعودي الفائز باللقب 3 مرات آخرها عام 1996، المباراة في اجواء غير مريحة بعد نشوب أزمة بين اللاعبين المستبعدين من تشكيلة "الصقور الخضر" والمدرّب الإيطالي وبرتو مانشيني.