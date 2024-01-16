الدوحة : ضرب ثنائي قطر المعز علي وأكرم عفيف بقوّة في نسخة الامارات قبل خمس سنوات وقادا المنتخب الخليجي الى احراز باكورة القابه في كأس آسيا لكرة القدم، ويأملان في تكرار هذا الانجاز على ارضهما في النسخة الحالية بعد فوز افتتاحي كبير على لبنان بثلاثية نظيفة.

توّج المعز علي هدافا للبطولة الأخيرة برصيد 9 اهداف وهو رقم قياسي في نسخة واحدة من البطولة القارية واختير افضل لاعب فيها، في حين ساهم عفيف بعشر تمريرات حاسمة وهي اعلى نسبة في هذه الفئة منذ انطلاق البطولة في الخسمينيات من القرن الماضي واختير افضل لاعب في آسيا نهاية ذلك العام.

واستهل الثنائي النسخة الحالية المقامة في قطر بقوة ايضا، فساهم بفوز قطر على لبنان 3 0 في المباراة الافتتاحية، فسجل عفيف هدفين الاول بتمريرة من المعز بالذات ليفتتح التسجيل في نهاية الشوط الاول، في حين جاء الثاني قمة في الروعة وبعد مجهود فردي في الوقت البدل عن ضائع من المباراة التي اختير في نهايتها افضل لاعب فيها.

في حين سجل علي هدفا ليرفع رصيده الى 10 اهداف في النهائيات القارية.

واذا استمر الثنائي على هذا المنوال، سيعزز هذا الامر من حظوظ قطر للاحتفاظ باللقب على غرار كوريا الجنوبية (1956، 1960)، إيران (1968، 1972، 1976)، السعودية (1984، 1988) واليابان (2000، 2004).

واشاد عفيف بزميله علي لكنه اشار ان منتخب بلاده بحاجة الى تضافر الجميع للذهاب بعيدا في البطولة، وقال في هذا الصدد "المعز لاعب مهم للغاية. لكن لا يمكننا أن نلعب انا والمعز فقط ضد 11 لاعباً آخر. كلنا زملاء ونساعد بعضنا البعض".

أوجه الشبه كبيرة بين اللاعبين، فكلاهما يبلغ السابعة والعشرين من عمره (المعز يكبر أكرم بـ3 اشهر)، وكلاهما خاض تجربة في القارة الاوروبية، كما تدرجا في الفئات العمرية لمنتخب بلادهما ودافعا عن الوانه في مونديال الشباب في نيوزيلندا عام 2015.

وكان عفيف ظهر الى الاضواء خلال بطولة اسيا تحت 19 عاما عندما قاد منتخب بلاده الى التتويج باللقب على حساب كوريا الشمالية عام 2014.

الاحتراف الأوروبي

خاض اول مباراة رسمية في صفوف المنتخب الاول عندما اشركه مدرب المنتخب انذاك الأوروغوياني دانيال كارينيو في المباراة ضد بوتان، حيث سجل عفيف هدفا في المباراة التي انتهت بفوز كاسح لفريقه 15 0.

خاض ثلاث تجارب في القارة الاوروبية مع فياريال وسبورتينغ خيخون الاسبانيين وأويبن البلجيكي، قبل ان ينضم الى صفوف السد في 2018.

عن اللعب في القارة العجوز، قال عفيف بعد الفوز على لبنان "كل لاعب يريد اللعب في أوروبا. لو حظيت بالفرصة أود ان أذهب غداً. لكن لا يتعلق الأمر بأكرم لوحده، بل ببلادي وهذه أعلى أولوياتي".

اما المعز، فدافع عن الوان لاسك لينتس النمسوي قبل ان ينضم الى كولتورال ليونيسا الاسباني ثم يعود الى صفوف الدحيل القطري في 2016.

خاض المعز أول مباراة مع المنتخب القطري في الثامن من آب/أغسطس 2016 وكانت ودية ضد العراق وانتهت بفوزه فريقه 2 1 وقد لعب لمدة 45 دقيقة. كان يبلغ حينها 19 عاما و11 شهرا و20 يوماً.