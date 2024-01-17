الدوحة : أطلق مدرب كوريا الجنوبية الألماني يورغن كلينسمان على مهاجمه لي كانغ إن لقب "البهجة" و"الزهرة"، مبدياً اعجابه بالاداء الذي قدّمه جناح باريس سان جرمان الفرنسي في المباراة الاولى ضد البحرين وتسجيله هدفين ليقود "محاربي التايغوك" إلى الفوز 3 1 في كأس آسيا في قطر.

تفوّق كانغ إن بفضل مراوغاته الرائعة وتمريراته المتقنة على نجم بلاده الأول ونادي توتنهام الانكليزي هيونغ مين سون وحصل على جائزة افضل لاعب في المباراة.

لم يحظ لي بثقة كاملة من المدرب السابق البرتغالي باولو بينتو (مدرب الامارات حاليا)، فاستخدمه كبديل مؤثّر معظم الاوقات في مونديال قطر 2022.

جعل كلينسمان من لي البالغ 22 عاماً لاعباً محورياً لفريقه منذ توليه المسؤولية قبل عام. كال له المديح وقال بعد اعلان تشكيلته الرسمية المشاركة في البطولة القارية "كانغ إن قادم. إنه مثل الزهرة التي بدأت تتفتح".

انضم لي إلى باريس سان جرمان قادما من مايوركا الاسباني الصيف الماضي وقد أثبت نفسه في التشكيلة الاساسية في صفوف بطل فرنسا، بعد ان كسب ثقة المدرب الاسباني لويس انريكي.

سجل ثلاثة أهداف لناديه الذي يتصدّر حالياً الترتيب المحلي وتأهل أيضاً إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

قال كلينسمان بعد المباراة ضد البحرين الاثنين إن لي "يتعلّم الكثير" في باريس سان جرمان إلى جانب لاعبين عالميين مثل هداف مونديال قطر كيليان مبابي.

ويعتقد كلينسمان أن لي قد تطور بسرعة كبيرة خلال الفترة القصيرة التي قضاها في العاصمة الفرنسية وقال في هذا الصدد "إنه يفهم اللعبة الآن. خطوة بخطوة، ليس فقط القيام بعمله في المباراة من خلال التقدم الى الهجوم وربما تسجيل هدف أو القيام بتمريرة حاسمة والمراوغة وكل ذلك، بل إنه يبذل جهداً دفاعياً كبيراً أيضا".

وتابع "أمر رائع لكرة القدم الكورية والمنتخب الوطني أن يكون لديها لاعب مثله للارتقاء إلى مستوى جديد تماما".

صيام طويل

وكان لي جزءاً من فريق كوريا الجنوبية الذي فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في الصين في تشرين الاول/أكتوبر، وحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية بفضل هذا التتويج.

هدفه الآن هو مساعدة بلاده على الفوز بكأس آسيا، وهي الكأس الغائبة عن خزائن كوريا منذ عام 1960.

وقال لي "الجميع في غرفة تبديل الملابس والجميع في البلاد، والأمة بأكملها، ينتظرون هذه الكأس. لم نفز بها منذ 64 عامًا، لذلك نحن جميعًا متحمسون ومتعطشون لهذه البطولة".

وتلتقي كوريا الجنوبية، احدى أبرز المرشحين مع اليابان لاحراز اللقب، مع الأردن في مباراتها المقبلة يوم السبت.

ويمتلك كلينسمان واحداً من أقوى المنتخبات في البطولة القارية حيث يضم سون ومدافع بايرن ميونيخ الالماني كيم مين جاي في صفوف فريقه.

بيد ان لي يملك القدرة على التفوق على جميع هؤلاء، ولن يتفاجأ كلينسمان إذا فعل ذلك وقال في هذا الصدد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "أنت بحاجة إلى لاعبين يمكنهم تمرير الكرات العرضية، وتحتاج إلى الركض داخل منطقة الجزاء، وتحتاج إلى التمرير السريع والإيقاع العالي والحصول على الكرات إذا أمكن ربما خلف الخط الخلفي إذا كان هناك القليل من المساحة".