إيلاف من الدوحة: تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لتلتقي مع جمهور بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر حالياً، في 1 فبراير 2024 بحفل جماهري سيقام في المسرح المكشوف بالحي الثقافي "كتارا".

كرم أعربت عن اشتياقها للجمهور في قطر وضيوفها من الدول الآسيوية المشاركة بالبطولة، وقالت في فيديو بثته عبر منصاتها الإلكترونية الرسمية: "في يوم 1 فبراير سأتواجد في قطر لإحياء حفل بالمسرح الروماني (المكشوف) في كتارا، كتير اشتقنا".

هذا وتشارك نجوى كرم في الحفل بدعوة من "قطر للسياحة" من خلال تنظيم شركة "تذكار للإنتاج الفني"، وستقدم باقة من أشهر أغنياتها بالإضافة الى مجموعة من أغنيات ألبومها الأخير "كاريزما" الذي حصد نجاحاً كبيراً.

