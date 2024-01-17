الدوحة: انتهت مباراة لبنان والصين بالتعادل السلبي الاربعاء على ملعب الثمامة في الدوحة، في مستهل الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة آسيا في كرة القدم.

ورفع المنتخب الصيني رصيده الى نقطتين بعد تعادل سلبي آخر في المباراة الاولى ضد طاجيكستان، في حين حصد لبنان نقطته الاولى بعد الخسارة أمام قطر 0 3 في افتتاح البطولة.

وينهي منتخب لبنان دور المجموعات بلقاء طاجيكستان الاثنين المقبل، في حين تلتقي الصين مع قطر الدولة المضيفة في اليوم عينه.

دخل المنتخب اللبناني المباراة بهدف محو الخسارة القاسية امام قطر في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية وانعاش اماله في بلوغ الدور الثاني، علما بان نظام البطولة يوصي بتأهل اول وثاني المجموعات الست بالاضافة الى اربعة منتخبات تحتل المركز الثالث فيها.