باريس : يشرّع باب المنافسة على بطولة العالم للراليات (دبليو آر سي) للعام الحالي برالي مونتي كارلو، الخميس في ظل غياب الفنلندي كالي روفانبيرا، حامل اللقب في العامين الماضيين.

قرّر الفنلندي الذي بلغ سن الـ 23 عاماً عندما احرز لقبه العالمي الثاني توالياً بألوان تويوتا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، السير على خطى الفرنسي سيباستيان أوجييه، الفائز بلقب البطولة 8 مرات، والمشاركة في برنامج جزئي.

تحدّث روفانبيرا، نجل سائق الراليات السابق هاري عن قراره "الأمر يشبه إلى حد ما اللحاق بمرحلة الشباب، بما كنت تفعله عندما كنت أصغر سناً".

وتابع "عندما تكون مراهقاً ومحترفاً، يجب أن تتواجد دائماً في مكان ما، وبالتالي تفوّت على نفسك الكثير من الأشياء التي يفعلها الآخرون"، مشدّداً على انه يريد أن يمضي العام الحالي للقيام بـ"أمور شخصية خارج اطار رياضة السيارات".

وأردف "هناك رحلات يجب القيام بها. أريد زيارة الأماكن التي أرغب برؤيتها. شعرت الآن أنها ستكون لحظة جيدة لقضاء عام في إعادة شحن البطاريات".

وبرغم قرار روفانبيرا عدم خوض جميع الجولات، إلا أن ذلك لن يمنع تويوتا المهيمن على لقبي السائقين والصانعين في الأعوام الثلاثة الاخيرة، أن يكون من ضمن ثلاثة فرق مصنعية ستنافس على الألقاب في الفئة الأولى.

تويوتا يحتفظ بترسانته

ويشارك فورد مع سيارتين، مقابل ثلاث للصانع الكوري الجنوبي هيونداي، فيما سيكون تويوتا حاضرا مع 4 سيارات، علماً أن السيارة الاخيرة لن تتمكن من حصد النقاط في بطولة الصانعين.

حافظ الصانع الياباني على ترسانته التي خاضت منافسات النسخة الماضية من البطولة العالمية، مع الويلزي ألفين إيفانز، وصيف البطل روفانبيرا، والياباني تاكاموتو كاتسوتا، إضافة إلى "الجوكر" أوجييه الذي شارك في 8 جولات من أصل 13 العام الماضي وروفانبيرا.

ويستهل أوجييه مشاركاته في رالي مونتي كارلو في لباس أبرز المرشحين للفوز، حيث يحمل الرقم القياسي لعدد الانتصارات بعدما احرز المركز الاول للمرة التاسعة العام الماضي.

قال ابن الـ 40 عاما "بالنسبة لي، لا بد من المشاركة في هذا الرالي".

وتابع "الأرقام ليست دافعي الرئيسي أبدا، لكن إذا تمكنت من تحقيق الفوز العاشر في هذا الرالي، فسيكون ذلك أمرا مميزا".

وسيكون أوجييه أبرز المرشحين للصعود إلى أعلى عتبة على منصة التتويج خصوصاً انه سيشارك على أرضه وأمام جماهيره، بعد قرار المنظمين بنقل مقر الرالي من موناكو إلى منطقة غاب التي يتحدر منها بطل العالم.

وفي ظل غياب روفانبيرا عن الجولة الأولى، يبدو إيفانز، وصيف بطل العالم ثلاث مرات في الأعوام الاربعة الاخيرة (2020 و2021 و2023)، مرشحا فوق العادة لمطاردة لقبه العالمي الاول.

قال الويلزي "مع انتقال رالي مونتي كارلو نحو الشمال مرة أخرى هذا العام، فمن المرجح أن نرى الثلوج تشكل جزءا من هذا التحدي".

وأقدم فورد على ترقية السائقَين الفرنسي أدريان فورمو (28 عاما) والبلجيكي اللوكسمبورغي غريغوار مونستر (25) للمشاركة في البطولة العالمية، بعدما دافعا عن ألوانه في البطولة الأدنى "دبليو آر سي2".

قال مدير الفريق ريتشارد ميلنر "مونتي (كارلو) هو رالي صعب للغاية لبدء الموسم به، ولكننا نشعر أن كلا من أدريان وغريغوار مستعدان لما ينتظرهما".

في المقابل، انتقل الفرنسي بيار لوي لوبيه، نجل سائق الراليات السابق إيف لوبيه، إلى "دبليو آر سي2"، فيما عاد الإستوني أوت تاناك، بطل العالم عام 2019، للدفاع عن ألوان فريقه السابق هيونداي الذي شارك معه بين عامي 2020 و2024.

كما رحّب هيونداي الذي ما زال يلهث خلف لقبه العالمي الاول للسائقين، بعودة الفنلندي أندرياس ميكلسن من بطولة "دبليو آر سي2" إلى جانب البلجيكي تييري نوفيل الذي فشل في احراز اللقب العالمي مكتفياً بلقب الوصيف خمس مرات.

"الضغط بقوة"

قال نوفيل الذي احتل المركز الثالث في الترتيب العام في المواسم الثلاثة الماضية "أهدافنا لعام 2024 هي الضغط بقوة من أجل بطولتي السائقين والصانعين".

وحافظ الصانع الكوري الجنوبي على إيسابيكا لابي في صفوفه، ولكن مع 3 سيارات فقط يتوجب على الفنلندي أن يقاتل من أجل حجز مقعد له خصوصاً في ظل تواجد الإسباني داني سوردو.

وعلى الرغم من التكهنات بامكانية زيادة عدد الجولات، إلا أن الروزنامة العالمية ما زالت تتضمن 13 جولة. ومن المتوقع أن تنضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة إلى البطولة في عام 2025.

وتم ادراج مجدداً بولندا التي كانت جولة من البطولة في عام 2020، ومقابل انضمام لاتفيا غاب راليا المكسيك وإستونيا. وسيقام رالي سفاري كينيا العائد إلى البطولة عام 2020، بين 28 و31 آذار/مارس كما قضت العادة سابقا.

أجرى القيّمون على البطولة تعديلات جذرية على قوانين منح النقاط، وابرزها فصل المراحل الخاصة بالسرعة يوم الأحد عن مرحلة "باور ستايدج" للفرق التي تنجح في اكمال الرالي.