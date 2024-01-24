الجزائر: أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي رحيل المدرّب جمال بلماضي عن المنتخب الأول عقب الخروج المفاجئ، الثاني تواليًا، من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في ساحل العاج.

وجاء في بيان صادي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المرّ وتوصلنا إلى اتفاق ودّي بحلّ الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرّب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم".

وأضاف "نشكر المدرّب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له حظًا موفقًا في بقية مشواره".

تراجعٌ حاد

بلماضي الذي قاد المنتخب الجزائري إلى النجمة الثانية عام 2019 واجه تراجعاً حاداً بخروجه مرتين متتاليتين من العرس القاري ومن دون أي انتصار.

في ساحل العاج، تكرّر سيناريو نسخة 2021 التي أقيمت في الكاميرون قبل عامين عندما ودّع "محاربو الصحراء" النهائيات من الدور الاول بحلولهم في المركز الاخير من دون أي انتصار (تعادل وخسارتان)، وإن كان خروجهم في النسخة الحالية بنقطتين من تعادلين وخسارة واحدة.

ولاحق النحس بلماضي حتى في مشواره مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، بعد الخسارة القاتلة على أرضه امام الكاميرون في الدور الفاصل 1 2 بعد التمديد.