أبيدجان: بتسديدة "على الطاير"، متابعة على خط المرمى ورأسية قوية مذهلة، فرض مهاجم الجزائر المخضرم بغداد بونجاح نفسه منقذاً لبلاده خلال كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج، بتسجيله أهداف "ثعالب الصحراء" الثلاثة بالبطولة حيث يأمل في تفادي الخروج من دور المجموعات عندما يلاقي موريتانيا الثلاثاء.

وبعمر الـ 32 عاماً، لا يكف مُسجّل هدف تتويج الجزائر ببطولة 2019 في مرمى السنغال، عن الركض حول الصندوق ومشاكسة المدافعين والقتال على كل العرضيات منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.

أمام أنغولا افتتاحاً، وخلال 25 دقيقة فقط، كان لاعب السد القطري وصاحب المجهود الوفير قد هزّ الشباك مرتين.

حوّل "على الطاير" كرة عالية أرسلها يوسف بلايلي وفشل الدفاع في التعامل معها في الدقيقة الثامنة عشرة، قبل ان يهيئ عرضية لاعب أينتراخت فرانكفورت الألماني فارس شايبي على صدره ويتابعها بمقصية جميلة داخل المرمى، لكنّ الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

في المباراة الثانية وفي ظل ظروف مناخية صعبة من حرارة مرتفعة ونسبة رطوبة عالية، وفيما كانت بلاده على وشك الهزيمة امام بوركينا فاسو (1 2)، انبرى بونجاح برأسه واطلق قذيفة قوية وسط مدافعي "الخيول" منقذا بلاده من هزيمة محبطة (90+5)، بعدما أدرك التعادل مطلع الشوط الثاني بمتابعة على خط المرمى (51).

رفع بونجاح (30 هدفا في 66 مباراة دولية) غلته إلى ثلاثة أهداف في هذه النسخة وإلى خمسة إجمالا في ثلاث مشاركات لبونجاح، لكنّ أهمهم على الإطلاق هدفه في 19 تموز (يوليو) 2019 في الدقيقة الثانية من مباراة بلاده النهائية ضد السنغال.

يتمتع بطل كأس العرب 2021 ببنية جسدية قوية وبلياقة بدنية عالية، وهو لا يكف عن طلب الكرة كلما استلمها زملاؤه على الرواقين.

ولا تزال الجزائر بانتظار الفوز الأول لها، منذ تخطي السنغال في نهائي 2019 في القاهرة، وهي مطالبة به أكثر لتفادي الخروج من دور المجموعات مرة ثانية توالياً، بعد تعادلها مع أنغولا 1 1 ثم بوركينا فاسو 2 2.

ثقة بلماضي

كان بونجاح الذي استهل مسيرته مع اتحاد الحراش الجزائري، بعيدا عن اختيارات مدربَي الجزائر السابقين البوسني وحيد خليلودجيتش والفرنسي كريستيان غوركوف اللذين لم يستدعيانه أو يعتمدان عليه بشكل اساسي رغم تألقه اللافت مع ناديه أو حين انتقل للنجم الساحلي التونسي.

وشكّل تعيين جمال بلماضي مدربا للجزائر في آب (أغسطس) 2018 نقطة التحول في مسيرته الدولية حيث وثق به وأشركه أساسيا، ففازا معا بكأس أمم إفريقيا 2019 بعد غياب 29 عاماً.

هو الآن مطالب برد الديّن لبلماضي الذي واجه انتقادات كبيرة بعد الاخفاق في الصعود لمونديال 2022 وتوديع أمم افريقيا 2021 التي أقيمت في العام ذاته من الدور الاول، ومساعدة بلاده على تحقيق الفوز والصعود الى الدور ثمن النهائي.

وقال بونجاح في تصريحات تلفزيونية بعد مباراة بوركينا فاسو "سنحاول أنّ نفوز على موريتانيا ونحقق التأهل".

وتعد المباراة سهلة نظريا أمام منتخب "المرابطون" الذي يشارك للمرة الثالثة توالياً دون تحقيق أي فوز على الإطلاق والذي لم يتغلب على الجزائر في تاريخ مواجهاتهما.

هي فرصة جيدة لبونجاح، هداف كاس العالم للاندية 2020 مع السد، لزيادة غلته من الأهداف والمنافسة على لقب الهداف.

ويحب المهاجم المولود في وهران والذي لم يهتم كثيرا بدراسته من أجل تسجيل الأهداف رفقة "اصحابه" في الشارع أو ناديه، الاستقرار، وهو ما برهن عليه باللعب لثلاثة أندية فقط في مسيرته.

وبعد فوزه بكأس الاتحاد (الكونفدرالية) الإفريقي 2015 (متوجاً هدافاً للمسابقة بسبعة أهداف) وكأس تونس 2014 و2015 رفقة النجم الساحلي، غادر اللاعب المشهور بـ"السفاح" فريق مدينة سوسة الساحلية على البحر المتوسط نحو السد على الخليج العربي في 2015.

ومذاك يتألق وسجل أكثر من مئتي هدف في كافة المسابقات، بينهم 13 هدفاً في دوري أبطال آسيا 2018 توّجته هدافا حينها للمسابقة. يعيش فورمة جيدة هذا الموسم وسجل له 10 أهداف في 16 مباراة في مختلف المسابقات، بعد ان اصبح هدافه التاريخي.

وبعد لقاء بوركينا فاسو قال بونجاح أفضل لاعب في الجزائر في 2018 "بالنسبة لي التهديف يعطيني ثقة وعزيمة ... أكيد أنا مهاجم لابد أن أسجّل أهدافا".