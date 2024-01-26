باريس: يسعى بريست لتأكيد حضوره القويّ هذا الموسم عندما يواجه باريس سان جرمان حامل اللقب ومتصدر الترتيب مرتين في غضون عشرة أيام، بدءا من المباراة التي تجمعهما الاحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

قدّم بريست مرحلة ذهاب رائعة، هي الافضل له على الإطلاق في تاريخه، وفاز أخيرًا بسلسلة من ستة انتصارات في سبع مباريات ليتقدم الى المركز الثالث في الترتيب، المؤهل الى دوري أبطال أوروبا.

ومع أنّ الموسم لا يزال طويلاً، الا انّ فكرة وجود بريست في هذا المركز، حيث لم يسبق له تجاوز المركز الثامن في تاريخه بـ "ليغ 1" (عام 1987)، يُعدّ ما يحققه النادي أشبه بـ "رحلة حلم".

وبات العديد من لاعبي الفريق تحت رادار الاندية الاوروبية الكبرى على غرار برادلي لوكو، ليليان براسييه وبيار ليس ميلو.

وسيتواجه الفريقان مجددا في 7 شباط (فبراير) المقبل ضمن الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس فرنسا.

وقال مدرب بريست إريك روا الذي تولى تدريب بريست في بداية عام 2023 في حين كان لا يزال الفريق في منطقة الهبوط "لدينا كل شيء كي نكسبه في هذا النوع من المباريات".

وتعود الخسارة الوحيدة لبريست على ارضه هذا الموسم بمواجهة سان جرمان نفسه وبصعوبة 2 3، عندما سجّل النجم كيليان مبابي هدف الفوز قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الاصلي.

وتابع روا "هنا، جعلناهم يشككون بعض الشيء. لقد خسرنا بصعوبة، على غرار العام الماضي، بفارق دقيقة او اثنتين. سنرى إن كان بمقدورنا تحقيق شيء أفضل، لكنّها ستكون مباراة سهلة لناحية التحضير لها".

وبنى بريست خلطة الفوز من خلال الارتكاز على دفاعه الصلب حيث حافظ على نظافة شباكه في المباريات الاربع الاخيرة، فيما تنوع تسجيل الاهداف لديه على غير لاعب. ويتصدر قائمة هدافيه هذا الموسم كل من كاموري دومبيا المشارك حاليا مع منتخب مالي في كأس أمم إفريقيا ورومان دل كاستيلو بخمسة لكل منهما.

وأوضح روي "اعتقد انّ اولئك الذين يشاهدون ويتابعوننا عن قرب يستطيعون إدراك انّ النقاط التي احرزناها، لم تكن العديد منها بالسرقة، وحتى في المباريات الاربع التي خسرناها، كان هناك اشياء نندم عليها".

بريست الذي يملك 34 نقطة من 18 مباراة يتخلف عن سان جرمان بفارق تسع نقاط، علما انّ الاخير فاز في المباريات الـ 14 التي جمعت الطرفين منذ ان أصبح سان جرمان مملوكا من قطر.

وسيسعى سان جرمان الى ترويض بريست وتثبيت اقدامه في الصدارة حيث يقترب اكثر فأكثر من لقبه الـ 12 في الدوري.

ويتصدّر فريق المدرب لويس أنريكي الترتيب العام بفارق ثماني نقاط عن نيس الذي يستضيف متز السبت.

ويعاني نيس الامرين في الفترة الاخيرة حيث خسر ثلاث من مبارياته الخمس الاخيرة.

ومن جهته، يتطلع مرسيليا السابع الى استعادة توازنه بعد خروجه الاسبوع الماضي من مسابقة الكأس على يد رين بركلات الترجيح (8 9)، عندما يستضيف موناكو الرابع في فيلودروم.

كما يبحث ليل الخامس عن نافذة للعودة الى المراكز الاربعة الاوائل عندما يواجه مونبلييه الاحد.

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