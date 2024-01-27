الشارقة: توج عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الدراج باربيير بيير من فريق سافوا الفرنسي بطلاً للمرحلة الثانية لطواف الشارقة الدولي "الإستدامة" والتي إنطلقت الجمعة من المبنى الرئيس لمجموعة “بيئة” وصولاً إلى مدينة أجمل مكان في واجهة الشارقة المائية بالحمرية لقطع مسافة 137،66 كلم.

وحصل بيير على المركز الأول والميدالية الذهبية، وحل في المركز الثاني بوني فازيو نيكولو من فريق كوريتيك الإيطالي، وفي الثالث الدراج جليفا غال من فريق الإمارات، أما بالنسبة لقمصان التميز فقد حصل بيير على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة، والقميص الأخضر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات، فيما فاز أنس العابدية من نادي أبو ظبي للدراجات بالقميص الأحمر لصاحب أفضل معدل سرعة برعاية بلدية الشارقة.

المرحلة الثالثة "شاطئ الحيرة"

أما القميص الأبيض لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة فقد فاز به جليفا جال من فريق الإمارات، أما قميص علم الإمارات فذهب للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة عبد الله جاسم آل علي من فريق الإمارات.

وتقام الأحد المرحلة الثالثة تحت مسمى "شاطئ الحيرة" لمسافة 10،12 كلم. وتبدأ بطواف الشباب من متحف الشارقة للحضارة الإسلامية وتنتهي عنده. كما يجرى السباق الخاص بالمعاقين لفئة الكراسي المتحركة "H" والدراجات الخاصة "C" ، فيما تتواصل المرحلة الثالثة لطواف المحترفين بالانطلاقة في الحادية عشر صباحا على أن تكون نقطة الإنطلاق والختام في نفس الموقع.