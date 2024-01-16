إيلاف من الشارقة: أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات أن 61 فريقاً عربياً تضم 550 لاعبة من 14 دولة ضمن 8 ألعاب ستشارك في النسخة السابعة من البطولة العربية الأبرز على صعيد رياضة المرأة، والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال الفترة الممتدة من 2 حتى 12 شباط (فبراير) المقبل، على أن يستضيف مسرح المجاز في الشارقة حفل الافتتاح.

وكشفت اللجنة أنَّ ألعاب القوى حققت أكبر عدد من المشاركات على صعيد الفرق، حيث يخوض منافساتها 12 فريقاً رياضياً من إجمالي الفرق المشاركة، تليها كرة الطائرة بواقع 9 فرق، ثم كرة السلة والكاراتيه اللتين يخوض منافسات كل منهما 8 فرق، أما كرة الطاولة فجاءت في المرتبة الثالثة بين الألعاب بواقع 7 فرق، بينما ينافس على ذهب البطولة 6 فرق، في كل من لعبتي القوس والسهم والمبارزة، وحلت أخيراً بين الألعاب الرماية بواقع 5 فرق تستعد لمواجهاتها.

الإمارات والعراق في الصدارة

وقالت اللجنة إنَّ الفرق الرياضية من الإمارات والعراق تتصدران الفرق، حيث تشاركان في كل ألعاب الدورة، وهي: كرة السلة، وكرة الطائرة، والكاراتيه، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، والرماية، والقوس والسهم، والمبارزة، في حين تشارك البحرين في كل الألعاب ما عدا الكاراتيه، وتنافس سوريا في كل ألعاب الدورة ما عدا لعبتين: الرماية والقوس والسهم. أما الكويت، فتشارك في ست ألعاب أيضاً، ما عدا القوس والسهم والمبارزة.

في المقابل، تخوض لاعبات فرق السعودية منافسات الدورة في كرة السلة والكاراتيه وألعاب القوى والقوس والسهم والمبارزة، أما مصر فتشارك في أربع ألعاب وهي كرة السلة وكرة الطائرة وكرة الطاولة وألعاب القوى، وتنافس ليبيا في كرة الطاولة والكاراتيه وألعاب القوى، أما عمان فتدخل لاعباتها المنافسات في الكاراتيه والرماية وألعاب القوى، بينما يشارك الأردن في ثلاث ألعاب وهي كرة السلة وكرة الطائرة وألعاب القوى، ولبنان في كرة الطائرة وألعاب القوى، وتخوض اليمن وقطر والسودان المنافسة في لعبة واحدة لكل منها، وهي على التوالي: الكاراتيه، وألعاب القوى، والقوس والسهم.

ثمانية منشآت رياضية

وكشفت اللجنة عن جاهزية 8 منشآت رياضية متوزعة على مختلف أنحاء الشارقة لاستضافة منافسات وتدريبات الدورة السابعة، حيث ستكون صالة مؤسسة رياضة المرأة ونادي الشارقة بمنطقة سمنان ونادي الشارقة بمنطقة البطائح مسرحاً لمباريات وتدريبات كرة السلة، بينما تستضيف صالة مؤسسة رياضة المرأة ونادي خورفكان الرياضي منافسات وتدريبات كرة الطائرة.

وأما الكاراتيه فتقام مبارياتها وتدريباتها في مركز الطفل بالقرائن، وتدريبات ومنافسات الطاولة في نادي الشارقة بمنطقة الحزانة وصالة مؤسسة رياضة المرأة، التي تحتضن أيضاً منافسات وتدريبات المبارزة. ويستضيف نادي الثقة منافسات ألعاب القوى، وتقام تدريباتها في نادي الشارقة بالحزانة، الذي تقام فيه مباريات وتدريبات القوس والسهم. أما الرماية فتخوض اللاعبات مبارياتها وتدريباتها في نادي الذيد.

تكوين الإنجاز الرياضي

وتحظى النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بشراكات مع أكثر من 30 راعياً من الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية الرائدة، التي تشكل محوراً رئيساً وعنصراً فاعلاً من عناصر تكوين الإنجاز الرياضي العربي الذي تحتضنه إمارة الشارقة في كل عامين، ومن أبرز تلك الشراكات: جامعة الدول العربية، اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، مجلس الشارقة الرياضي، تسويق، بلدية الشارقة، هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أرادَ، مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، مجموعة بيئة، هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وغيرها من المؤسسات والشركات.

وأكدت اللجنة أن نسخة هذه العام ستشهد انعقاد "المؤتمر الدولي الأول للطب وعلوم رياضة المرأة" تحت عنوان "رؤية مستقبلية للتأسيس، التطوير والإنجاز"، يوم الأربعاء 7 شباط 2024، وهو الأول من نوعه في الوطن العربي، ويعد منصة علمية رائدة في الأحداث الرياضية، ويهدف إلى تحسين أداء الرياضيات من خلال توظيف أحدث التقنيات والحلول والبرامج الصحية المستندة للأبحاث والتجارب، وسيشارك فيه نخبة من المحترفين والخبراء على مستوى العالم والمنطقة، لمناقشة وتقديم الابتكارات الهامة والحلول الفعّالة التي تعزز قدرات وأداء اللاعبات العربيات.