أبوظبي: تنطلق مساء الأحد في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، فاعليات النسخة الثالثة لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية 2024.

تنظم البطولة، التي تحمل التصنيف "A"، جمعية الإمارات للخيول العربية وفقاً للوائح المنظمة الأوروبية للخيول العربية "إيكاهو"، وتستقطب 261 من أنقى سلالات الخيول العربية من داخل الدولة ومن أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

تستهل الفاعليات، مساء الأحد، بشوط فئة المهرات عمر سنة مكون من قسمين "أ، ب"، يليه الشوط الثاني للمهرات عمر سنتين وهو مكون من قسمين "أ، ب"، ثم المهرات عمر 3 سنوات من قسمين "أ، ب" أيضاً.

وتفتتح منافسات اليوم الثاني "الاثنين"، بفئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق مقسمة إلى 3 أقسام "أ، ب، ج"، ثم تبدأ منافسات الذكور بفئة الأمهار عمر سنة مكون من قسمين "أ، ب"، ويليه الشوط الثاني للأمهار عمر سنتين وهو أيضا مكون من قسمين "أ، ب" ثم تختتم منافسات اليوم الثاني بالقسم "أ" لفئة الأمهار عمر 3 سنوات.

وتبدأ منافسات اليوم الثالث والأخير "الثلاثاء"، بالقسم "ب" للأمهار عمر 3 سنوات، ثم فئة الفحول وهي مكونة من 4 أقسام "أ، ب، ج، د"، ثم تقام بعد ذلك البطولات النهائية الست، المهرات عمر سنة، والمهرات، والأفراس، والأمهار عمر سنة، والأمهار، والفحول.

أصداء عالمية

وكانت بطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية، التي انطلقت نسختها الأولى في 2020، قد عززت مكانتها ضمن الأحداث الكبرى في عالم بطولات جمال الخيل العربية، ووجدت أصداء عالمية واسعة وسط ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة بمشاركة أفضل الخيول العالمية.

وفي هذا الاطار، أكد محمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، "أن بطولة الشراع الدولية، التي تقام برعاية وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، أصبحت من أهم البطولات العالمية واستقطبت خلال نسختيها الماضيتين نخبة مميزة من الخيول القوية من داخل الدولة وخارجها".

وأوضح "أن البطولة تأتي لتعزيز وترسيخ الدعم الإماراتي الكبير للخيل العربية بتوجيهات القيادة الرشيدة"، مشيرا إلى "أن البطولة تشكل إضافة كبيرة لروزنامة عروض الخيل العربية في الدولة والتي أصبحت تجذب اهتمام كل الملاك والمربين داخل الدولة وخارجها".

وقال الحربي: "هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مدينة العين بطولة دولية للخيل العربية، وذلك بهدف نشر فاعليات الخيل العربية في مختلف مدن إمارة أبوظبي باعتبار الفروسية من الأنشطة المهمة المتعلقة بتراث وتقاليد أهل الإمارات".

واختتم الحربي حديثه "بأن جميع فرق العمل واللجان الفنية والتنظيمية أكملت استعداداتها لإخراج الحدث في أبهى صورة وفقا لأعلى المعايير العالمية".