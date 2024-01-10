دبي: عبّر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن فخره واعتزازه بتكريمه في النسخة الثانية عشرة لحفل جوائز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، معتبراً أن دبي، المدينة العالمية، أصحبت قادرة على أن منح الأمل لجميع الرياضيين في العالم وكرة القدم بصفة خاصة على الإبداع والعطاء.

ونال إنفانتينو جائزة الشخصية الرياضية العالمية لعام 2023، في حفل تكريم الفائزين في النسخة الـ12 لـ"جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، والذي أقيم اليوم الأربعاء بدبي، تقديراً لدوره الكبيـر في تطوير كرة القدم العالمية مـن خلال الاستعانة بمختلف اصحاب الخبرات، وكذلك بإدخال التكنولوجيا في التحكيم والإدارة والكشف عن المنشطات واصابات اللاعبين، علاوة على دعمه للجهود العربية في لعب دور مهم في تطوير كرة القدم من خلال منحها حق استضافة البطولات والفعاليات الكبرى التي ينظمها الفيفا.

ووجه إنفانتينو، خلال حفل تكريمه، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على جهوده نحو الارتقاء بمدينة دبي التي أصحبت بحق مدينة عالمية.

وقال: "يا له من شرف وفخر كبير لي أن أكون متواجدا هنا للتتويج بالجائزة التي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

وأضاف: "شكراً لشعب الإمارات، نشعر دائما إننا هنا في هذه المدينة الخلابة، دبي العالمية"، إننا في أوطاننا"

وأكد إنفانتينو أن التتويج بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي هي شهادة على الجهود الرائعة التي تبذلها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العطاء والإبداع في كرة القدم والرياضة بصفة عامة.

وأضاف:" دبي قادرة على أن تمنح الأمل لكثير من الشباب وللكبار في العالم، دبي توحدنا جميعا".