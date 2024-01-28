وست بروميتش (المملكة المتحدة): فاز ولفرهامبتون على مضيفه وست بروميتش ألبيون في لقاء دربي بنتيجة 2 0 ضمن الدور الرابع لمسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم الاحد، لكنّ ذلك جاء بعد مواجهات عنيفة في المدرجات.

وأوقف الحكم توماس برامال المباراة في الشوط الثاني عندما اقتحمت الجماهير أرضية الملعب في الوقت الذي كان يحدث إشكالا كبيرا في احدى زوايا الملعب.

وظهر احد المشجعين اثناء محاولة ابعاده من الاشكال وهو مدمى الرأس.

وجاء الاشكال في أول لقاء بين الغريمين اللدودين بحضور الجماهير منذ 12 عاما.

واندلع الاشكال بقوة بعدما منح البرازيلي ماتيوس كونيا التقدم 2 0 لولفرهامبتون في الدقيقة 78.

وبدا انّ عددا من مشجعي وست بروميتش قد هاجموا مشجعين لولفرهامبتون الذين كانوا يجلسون في جزء مخصص لمشجعي الفريق المضيف.

وتوجه رجال الشرطة والامن في الملعب نحو الامكنة التي حصلت فيها الاشكالات في ظل تبادل اللكمات بين المشجعين.

وغادر الفريقان الى غرفة تغيير الملابس، قبل ان يعودا في وقت لاحق لاستكمال المباراة.