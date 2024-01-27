لندن: فكّ مانشستر سيتي حامل اللقب عقدته على الملعب الجديد لنادي توتنهام هوتسبر عندما تغلّب على الفريق اللندني 1 0 الجمعة وبلغ الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم.

ويدين مانشستر سيتي بفوزه الى مدافعه الدولي الهولندي نايثن آكي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 88 مستغلا كرة مرتدة من حارس المرمى الدولي الإيطالي غولييلمو فيكاريو اثر ركلة ركنية انبرى لها البديل الدولي البلجيكي كيفن دي بروين.

واحتج توتنهام على هدف الفوز بداعي أن حارس مرماه تعرض لمضايقة من مدافع سيتي الدولي البرتغالي روبن دياش لكن دون جدوى.

وهو الهدف الأول والفوز الاول لسيتي على الملعب الجديد لتوتنهام هوتسبر منذ افتتاحه في نيسان أبريل 2019 حيث خسر في جميع زياراته الخمس السابقة إلى هذا الملعب دون تسجيل أي هدف.

انتصارات

وواصل سيتي انتصاراته في مبارياته السبع الاخيرة في مختلف المسابقات وواصل حملة الدفاع عن المسابقة التي كانت أحد ثلاثة ألقاب توج بها الموسم الماضي إضافة الى الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وكان سيتي ظفر بلقب مسابقة كأس الاتحاد على حساب جاره مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب بها (14) عندما تغلب عليه 2 1.

ولحق سيتي الساعي الى اللقب الثامن في المسابقة للتساوي مع ليفربول وتشلسي، ببورنموث الذي كان أول المتأهلين الى ثمن النهائي بفوزه الكبير على ضيفه سوانسي سيتي من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) 5 0 الخميس في افتتاح الدور الرابع.

تعادل سلبي

وفرض أستون فيلا مباراة معادة على مضيفه تشلسي عندما أرغمه على التعادل السلبي، والأمر ذاته لتوتنغهام فوريست المتعادل بالنتيجة ذاتها مع مضيفه بريستول سيتي من المستوى الثاني، وكوفنتري سيتي من المستوى ذاته بتعادله مع مضيفه شيفيلد ونزداي من الدرجة ذاتها بهدف للدنماركي فيكتور تورب (45) مقابل هدف للفرنسي دجيدي غاساما (84).

ويستكمل الدور الرابع السبت بلقاءات إيبسويتش تاون (المستوى الثاني) مع مايدستون يونايتد (المستوى الخامس)، وليستر سيتي (المستوى الثاني) مع برمينغهام سيتي (المستوى الثاني)، وليدز يونايتد (المستوى الثاني) مع بلايماوث أرجايل (المستوى الثاني)، وإيفرتون مع لوتون تاون، وشيفيلد يونايتد مع برايتون، وفولهام مع نيوكاسل يونايتد.