لندن (المملكة المتحدة): أنجز مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنكلترا تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني الشاب كلاوديو إيتشيفيري من ريفربلايت حتى صيف 2028، بحسب ما أعلن الخميس.

وسيبقى اللاعب مع ريفربلايت قبل الانتقال إلى استاد الاتحاد في كانون الثاني (يناير) من العام المقبل.

وأشارت تقارير صحافية إنكليزية أن قيمة الانتقال بلغت 12.5 مليون جنيه استرليني (نحو 16 مليون دولار) زائد إضافات.

وكان اللاعب الذي بلغ الثامنة عشرة مطلع الشهر الحالي، قد شارك في ست مباريات مع عملاق العاصمة بوينوس أيرس.

قاد منتخب الأرجنتين تحت 17 سنة في كأس العالم الأخيرة وسجل ثلاثية خلال الفوز الكبير على البرازيل 3 0 في ربع النهائي. بيد أنهم ودعوا من نصف النهائي بركلات الترجيح أمام ألمانيا، قبل أن يحصل اللاعب على الكرة البرونزية وجائزة ثالث أفضل مسجل في البطولة.

خاض 23 مباراة مع منتخب تحت 17 سنة سجّل خلالها 13 مرة وخضع لتمارين مع المنتخب الأول بطل العالم.