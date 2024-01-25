لندن: انتقد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الخميس، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" السلوفيني الكسندر سيفيرين، عقب تصريحه أن الهيئة الإدارية للعبة كانت محقة في معاقبة بطل الدوري الإنكليزي بسبب المخالفات المالية.

وكان "ويفا" منع سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين في شباط (فبراير) 2020 لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف، ولكن تم إلغاء الحظر لاحقاً من قبل محكمة التحكيم الرياضي "كاس".

وجدت "كاس" أن بعض التهم الموجهة إلى سيتي "لم يتم إثباتها" والبعض الآخر سقط بالتقادم.

ولا يزال سيفيرين مصرا على أن "ويفا" كان محقا، وقال لصحيفة ديلي تلغراف الخميس "نعلم أننا كنا على حق. لن نقرر إذا لم نعتقد أننا كنا على حق".

وجاءت تصريحات السلوفيني في الوقت الذي ينتظر فيه سيتي جلسة استماع في الدوري بعد اتهامه بارتكاب 115 انتهاكا لقواعد الربح والاستدامة الخاصة بالمنافسة المحلية.

ورأى غوارديولا الذي بدا غاضبا إنه من خلال التحدث بشكل علني الآن، لم يحترم سيفيرين محاكمة سيتي المستمرة مع الدوري الممتاز.

تابع "باعتبار كونه يمارس مهنة المحاماة ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عليه الانتظار وبعد ذلك يفعل ما يريد".

وأضاف "عليه أن يحترم ذلك وعليه أن ينتظر. لديه الكثير من المهام التي يتعيّن عليه القيام بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. يجب على المحامي أن يحترم الإجراءات. إنه يعلم أن لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا".