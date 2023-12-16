لندن: يفكّر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بخطوة محتملة لاستبدال لاعب وسطه الدولي كالفن فيليبس، بحال رحيله عن "سيتيزنس" في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير.

وارتبط اسم فيليبس بقوّة بالرحيل عن ملعب الاتحاد، بعد مشوار متذبذب مع الفريق المملوك إماراتياً.

أخفق ابن الثامنة والعشرين في شقّ طريقه نحو التشكيلة الأساسية لغوارديولا، بعد 18 شهراً من انتقاله من ليدز يونايتد.

وفيما أكّد المدرب الفذّ عدم تفكيره بالفترة الشتوية، إلا أنه قد يعيد النظر بحال تقلّص عدد لاعبيه في خط الوسط.

قال بيب الجمعة عشية مواجهته مع ضيفه كريستال بالاس في البريميرليغ "لا أفكّر بشيء راهناً. يتوقّف الأمر على رحيلهم أو بقائهم".

تابع مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق "بعض اللاعبين يبقون، والبعض الآخر يرحلون. يتوقّف الأمر على التشكيلة وعما إذا كانت قادراً على التعويل على لاعبين شبّان في بعض اللحظات".

وحسم غوارديولا رحيل فيليبس عن تشكيلته في الفترة المقبلة "أتخيّل الفريق وأجد صعوبة في رؤيته (ضمن التشكيلة)".

وفي ظهور نادر، سجّل فيليبس لمصلحة سيتي منتصف الأسبوع، من ركلة جزاء في المباراة التي انتهت لمصلحة سيتي أمام النجم الأحمر الصربي 3 2 في ختام دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، عندما دفع غوارديولا بتشكيلة احتياطية بعد ضمان تأهله إلى دور الـ16.