لندن: أعلن تشلسي الانكليزي لكرة القدم الثلاثاء إصابة مدافعه وقائده ريس جيمس في أوتار ركبته، وقد يكون غير متاح لمدة ثلاثة أشهر حسب ما ذكرت الصحافة المحلية.

وقال تشلسي إن الظهير الأيمن الدولي البالغ 24 عاماً خرج من الملعب في الدقيقة 27 من الشوط الأول خلال الخسارة أمام إيفرتون 0 2 على ملعب "غوديسون بارك" الأحد و"نتائج الفحص أكدت إصابته في أوتار الركبة".

ولم يذكر نادي غرب لندن مدة غياب جيمس، لكنها قد تصل إلى قرابة ثلاثة أشهر وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأشارت صحيفة غارديان التي بدت متشائمة بشأن فرصه في المشاركة في كأس أوروبا 2024، أن اللاعب الدولي "الذي عانى من سبع إصابات في أوتار الركبة خلال ثلاث سنوات، استشار طبيبا متخصصا لتحديد مدى خطورتها وعليه اتخاذ القرار بشأن إجراء جراحة أم لا".

ولم يخض جيمس سوى نصف مباريات تشلسي هذا الموسم بسبب الإصابة في أوتار الركبة التي تعرض لها في افتتاح الدوري، منتصف آب/أغسطس الماضي أمام ليفربول (1 1)، والتي أبعدته عن الملاعب حتى 21 تشرين الأول/أكتوبر موعد عودته أمام أرسنال (2 2).

وانضم جيمس إلى قائمة طويلة من الغائبين للاصابة أيضاً، أبرزهم الفرنسي يسلي فوفانا ومواطنه كريستوفر نكونكو، والبلجيكي روميو لافيا، وبن تشيلويل.